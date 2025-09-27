Відео
Головна Мандри Від 25 тисяч гривень — ціни на відпочинок в Туреччині восени 2025

Від 25 тисяч гривень — ціни на відпочинок в Туреччині восени 2025

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 17:32
Скільки коштує відпочинок "все включено" в Туреччині восени 2025 року — ціни для одного та родини
Туристки засмагають на пляжі. Фото: freepik.com

У порівнянні з багатьма європейськими країнами, відпочинок у Туреччині часто виходить набагато вигіднішим. В багатьох готелях діє система all inclusive, коли туристам пропонують проживання, харчування, алкогольні напої та різноманітні розваги за певну вартість. На курортах сонячна погода та тепле море навіть у жовтні, коли в Україну вже приходить справжня осінь.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн з'ясувала, скільки вартуватиме українцям відпустка в Туреччині у жовтні 2025 року. 

Читайте також:

Відпустка All inclusive в Туреччині

В готелях Туреччини високий рівень сервісу, зорієнтований на сімейний відпочинок. Території готелів часто облаштовують різноманітними розвагами, басейнами, на курортах також багато аквапарків, де діти можуть покататися на різних водних гірках. Найпопулярніші турецькі курорти серед українців — Анталія, Белек, Кемер та Сіде.

Відпочинок в Туреччині доволі доступний. Так, 7 ночей за системою all inclusive одній людини вартуватиме в середньому від 25 000-30 000 гривень. Для двох дорослих людей така відпустка обійдеться від 51 000 гривень. Родині з однією дитиною відпочинок вартуватиме від 60 000 гривень, а для великої сім'ї — від 80 000 гривень.

Також в матеріалі Новини.LIVE є практичні та корисні поради експерта, як зробити ваш відпочинок All inclusive ще більш приємним та комфортним.

Маршрут. Зокрема, експерт радить бронювати квитки на літак, потяги та автобуси до готелю заздалегідь — так вийде добре зекономити на логістиці. 

Дисконт. Багато готелів пропонують знижки для дітей різного віку, тож краще уточнювати цей момент при бронюванні квитків. Окрім того, туроператори часто мають гарячі пропозиції, то в тому випадку, якщо вам не важлива дата вильоту — ви можете суттєво зекономити. Також не забувайте враховувати витрати на дитячі місця в літаку.

Відгуки. Щоб обрати готель із якісним обслуговуванням та цікавими розвагами — читайте відгуки на сайтах для туристів.

Здоров'я. Перед поїздкою варто обов'язково попіклуватися про страховку, в осінній період краще брати розширений поліс.

Нагадаємо, раніше ми писали про найспекотніші курорти в Європі у жовтні. У тих, хто не встиг влітку погрітись на сонечку, ще є шанс похизуватися морською засмагою.

Також ми розповідали про найтепліші острови на Канарах. У вересні-листопаді тут стає не так спекотно, тож осінь — ідеальний час не лише покупатись і позасмагати, а й дослідити природу й архітектуру.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
