Сколько стоит отдых "все включено" в Турции осенью 2025 года — цены для одного и семьи

По сравнению со многими европейскими странами, отдых в Турции часто получается намного выгоднее. Во многих отелях действует система all inclusive, когда туристам предлагают проживание, питание, алкогольные напитки и разнообразные развлечения за определенную стоимость. На курортах солнечная погода и теплое море даже в октябре, когда в Украину уже приходит настоящая осень.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн выяснила, сколько будет стоить украинцам отпуск в Турции в октябре 2025 года.

Отпуск All inclusive в Турции

В отелях Турции высокий уровень сервиса ориентирован на семейный отдых. Территории отелей часто обустраивают разнообразными развлечениями, бассейнами, на курортах также много аквапарков, где дети могут покататься на различных водных горках. Самые популярные турецкие курорты среди украинцев — Анталия, Белек, Кемер и Сиде.

Отдых в Турции довольно доступный. Так, 7 ночей по системе all inclusive одному человеку обойдется в среднем от 25 000-30 000 гривен. Для двух взрослых людей такой отпуск обойдется от 51 000 гривен. Семье с одним ребенком отдых будет стоить от 60 000 гривен, а для большой семьи — от 80 000 гривен.

Также в материале Новини.LIVE есть практические и полезные советы эксперта, как сделать ваш отдых All inclusive еще более приятным и комфортным.

Маршрут. В частности, эксперт советует бронировать билеты на самолет, поезда и автобусы до отеля заранее — так получится хорошо сэкономить на логистике.

Дисконт. Многие отели предлагают скидки для детей разного возраста, поэтому лучше уточнять этот момент при бронировании билетов. Кроме того, туроператоры часто имеют горячие предложения, поэтому в том случае, если вам не важна дата вылета — вы можете существенно сэкономить. Также не забывайте учитывать расходы на детские места в самолете.

Отзывы. Чтобы выбрать отель с качественным обслуживанием и интересными развлечениями — читайте отзывы на сайтах для туристов.

Здоровье. Перед поездкой стоит обязательно позаботиться о страховке, в осенний период лучше брать расширенный полис.

