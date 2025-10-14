Где в мире самые большие пенсии - страна в Европе

Пенсионеры радуются жизни. Фото: freepik.com

В одной из европейских стран пенсионеры получают более 6 тысяч евро в месяц. Власти выплачивают гражданам пожилого возраста сумму, которая примерно в пять раз превышает средние расходы на проживание. Кроме того, оставаясь дома на заслуженном отдыхе, они могут наслаждаться мягким климатом со средней температурой около 24 °C.

Об этом пишет Daily Express.

Где самые большие в мире пенсии

Портал Almond Financial проанализировал самые большие пенсии в Европе. В 2025 году Люксембург второй год подряд возглавил ежегодный индекс пенсионной окупаемости, выплачивая пенсионерам ежемесячно 6488,83 евро.

При этом месячные расходы пенсионеров на проживание в Люксембурге составляют примерно 1000 евро. То есть выплаты пожилым людям здесь в пять раз превышают сумму, необходимую им для закрытия своих базовых потребностей.

По данным Expatica, официальный возраст выхода на государственную пенсию в Люксембурге составляет 65 лет, и чтобы получить право на частичные выплаты, работники должны иметь не менее 10 лет страхового стажа на момент достижения 65 лет. Чтобы претендовать на полную государственную пенсию, работники должны получить не менее 40 лет страхового стажа.

