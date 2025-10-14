Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Более 6 тысяч евро — в какой стране Европы самые высокие пенсии

Более 6 тысяч евро — в какой стране Европы самые высокие пенсии

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 10:12
Где в мире самые большие пенсии - страна в Европе
Пенсионеры радуются жизни. Фото: freepik.com

В одной из европейских стран пенсионеры получают более 6 тысяч евро в месяц. Власти выплачивают гражданам пожилого возраста сумму, которая примерно в пять раз превышает средние расходы на проживание. Кроме того, оставаясь дома на заслуженном отдыхе, они могут наслаждаться мягким климатом со средней температурой около 24 °C.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Где самые большие в мире пенсии

Портал Almond Financial проанализировал самые большие пенсии в Европе. В 2025 году Люксембург второй год подряд возглавил ежегодный индекс пенсионной окупаемости, выплачивая пенсионерам ежемесячно 6488,83 евро.

При этом месячные расходы пенсионеров на проживание в Люксембурге составляют примерно 1000 евро. То есть выплаты пожилым людям здесь в пять раз превышают сумму, необходимую им для закрытия своих базовых потребностей.

По данным Expatica, официальный возраст выхода на государственную пенсию в Люксембурге составляет 65 лет, и чтобы получить право на частичные выплаты, работники должны иметь не менее 10 лет страхового стажа на момент достижения 65 лет. Чтобы претендовать на полную государственную пенсию, работники должны получить не менее 40 лет страхового стажа.

Напомним, ранее мы рассказывали о самом зеленом острове Канарских островов. Около 11% его территории охватывает густой лавровый лес, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также мы писали, в какой европейской стране можно недорого отдохнуть украинцам. Это настоящий рай для тех, кто мечтает покорить волны и освоить серф.

выплаты пенсии путешествие деньги туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации