Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Сколько стоит день релакса в Париже — украинка показала расходы

Сколько стоит день релакса в Париже — украинка показала расходы

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 06:12
Украинка показала, сколько потратила за один день в Париже (видео)
Туристка в Париже. Фото: freepik.com

Многие путешественники мечтают посетить Париж — романтическая набережная Сены, сияние Эйфелевой башни и невероятный аромат круассанов и кофе. Однако цены на развлечения и жилье во французской столице несколько "кусаются". Украинка рассказала, сколько потратила средств за один день в этом изысканном городе.

Соответствующим видео поделилась пользовательница alina_flies в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Цены на отдых в Париже

Туристка рассказала, что завтрак не входил в стоимость проживания в отеле. Несколько булочек, круассаны, блины, йогурт и сыр обошлись девушке в 515 гривен.

За ночь в апартаментах в окрестностях Парижа путешественница отдала 2 200 гривен. Она предупредила, что планировала снять жилье близко к центру города, однако все варианты были уже забронированы.

@alina_flies

Также сделаю видео об общих расходах за 3 дня 👌🏻 мои образы от бренда @SOLMAR ✨

♬ coffee time - nanaacom

Путешественница также удивила ценами на парижское метро. За 4 поездки она заплатила 490 гривен. Обед в роскошном ресторане на Елисейских полях вместе с бокалом вина ей обошелся в 1 500 гривен. На сувениры и ужин с круассаном она потратила 700 и 250 гривен. В целом сумма ее расходов за день в Париже составила 5 600 гривен. Заметим, что в нее не входили экскурсии и посещение различных французских достопримечательностей.

Напомним, ранее мы рассказывали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без доплат. За превышение разрешенных размеров компании взимают космические суммы в аэропорту.

Также мы писали, в какой европейской стране можно недорого отдохнуть украинцам. Это настоящий рай для тех, кто мечтает покорить волны и освоить серф.

путешествие Париж цены туризм расходы
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации