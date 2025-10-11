Украинка показала, сколько потратила за один день в Париже (видео)

Туристка в Париже. Фото: freepik.com

Многие путешественники мечтают посетить Париж — романтическая набережная Сены, сияние Эйфелевой башни и невероятный аромат круассанов и кофе. Однако цены на развлечения и жилье во французской столице несколько "кусаются". Украинка рассказала, сколько потратила средств за один день в этом изысканном городе.

Соответствующим видео поделилась пользовательница alina_flies в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Цены на отдых в Париже

Туристка рассказала, что завтрак не входил в стоимость проживания в отеле. Несколько булочек, круассаны, блины, йогурт и сыр обошлись девушке в 515 гривен.

За ночь в апартаментах в окрестностях Парижа путешественница отдала 2 200 гривен. Она предупредила, что планировала снять жилье близко к центру города, однако все варианты были уже забронированы.

@alina_flies Также сделаю видео об общих расходах за 3 дня 👌🏻 мои образы от бренда @SOLMAR ✨ ♬ coffee time - nanaacom

Путешественница также удивила ценами на парижское метро. За 4 поездки она заплатила 490 гривен. Обед в роскошном ресторане на Елисейских полях вместе с бокалом вина ей обошелся в 1 500 гривен. На сувениры и ужин с круассаном она потратила 700 и 250 гривен. В целом сумма ее расходов за день в Париже составила 5 600 гривен. Заметим, что в нее не входили экскурсии и посещение различных французских достопримечательностей.

Напомним, ранее мы рассказывали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без доплат. За превышение разрешенных размеров компании взимают космические суммы в аэропорту.

Также мы писали, в какой европейской стране можно недорого отдохнуть украинцам. Это настоящий рай для тех, кто мечтает покорить волны и освоить серф.