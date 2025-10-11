Українка показала, скільки витратила за один день в Парижі (відео)

Туристка в Парижі. Фото: freepik.com

Багато мандрівників мріють відвідати Париж — романтична набережна Сени, сяйво Ейфелевої вежі та неймовірний аромат круасанів та кави. Проте ціни на розваги та житло у французькій столиці дещо "кусаються". Українка розповіла, скільки витратила коштів за один день у цьому вишуканому місті.

Ціни на відпочинок в Парижі

Туристка розповіла, що сніданок не входив у вартість проживання в готелі. Кілька булочок, круасани, млинці, йогурт та сир обійшлися дівчині у 515 гривень.

За ніч в апартаментах на околицях Парижа мандрівниця віддала 2 200 гривень. Вона попередила, що планувала винайняти житло близько до центру міста, проте всі варіанти були вже заброньовані.

Мандрівниця також здивувала цінами на паризьке метро. За 4 поїздки вона заплатила 490 гривень. Обід у розкішному ресторані на Єлисейських полях разом із келихом вина їй обійшовся у 1 500 гривень. На сувеніри та вечерю з круасаном вона витратила 700 та 250 гривень. Загалом сума її витрат за день в Парижі склала 5 600 гривень. Зауважимо, що в неї не входили екскурсії та відвідування різноманітних французьких пам'яток.

