Головна Мандри Скільки коштує день релаксу в Парижі — українка показала витрати

Скільки коштує день релаксу в Парижі — українка показала витрати

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 06:12
Українка показала, скільки витратила за один день в Парижі (відео)
Туристка в Парижі. Фото: freepik.com

Багато мандрівників мріють відвідати Париж — романтична набережна Сени, сяйво Ейфелевої вежі та неймовірний аромат круасанів та кави. Проте ціни на розваги та житло у французькій столиці дещо "кусаються". Українка розповіла, скільки витратила коштів за один день у цьому вишуканому місті.

Відповідним відео поділилась користувачка alina_flies в TikTok

Читайте також:

Ціни на відпочинок в Парижі

Туристка розповіла, що сніданок не входив у вартість проживання в готелі. Кілька булочок, круасани, млинці, йогурт та сир обійшлися дівчині у 515 гривень. 

За ніч в апартаментах на околицях Парижа мандрівниця віддала 2 200 гривень. Вона попередила, що планувала винайняти житло близько до центру міста, проте всі варіанти були вже заброньовані.

@alina_flies

Також зроблю відео про загальні витрати за 3 дні 👌🏻 мої образи від бренду @SOLMAR ✨

♬ coffee time - nanaacom

Мандрівниця також здивувала цінами на паризьке метро. За 4 поїздки вона заплатила 490 гривень. Обід у розкішному ресторані на Єлисейських полях разом із келихом вина їй обійшовся у 1 500 гривень. На сувеніри та вечерю з круасаном вона витратила 700 та 250 гривень. Загалом сума її витрат за день в Парижі склала 5 600 гривень. Зауважимо, що в неї не входили екскурсії та відвідування різноманітних французьких пам'яток.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та Ryanair без доплат. За перевищення дозволених розмірів компанії стягують космічні суми в аеропорту.

Також ми писали, в якій європейській країні можна недорого відпочити українцям. Це справжній рай для тих, хто мріє підкорити хвилі та опанувати серф.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
