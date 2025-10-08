Відео
Україна
Осіння відпустка в Барселоні — чи можна купатись та засмагати

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 15:15
Відпустка в Барселоні восени 2025 року — яка погода та чи тепле море
Пляжі в Барселоні. Фото: tripadvisor.com

Столиця Іспанії Барселона може похвалитися чудовою погодою майже цілий рік, навіть після закінчення літа. Осінь є чудовим часом для відпочинку на пляжі — тут можна не лише поплавати, а й зайнятися популярними водними видами спорту та позасмагати. Саме в цей період туристів в рази менше, а температура для прогулянок — максимально комфортна.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому варто запланувати осінню відпустку саме в Барселоні.

Чим унікальна столиця Іспанії

Погода в жовтні чудова для туристів, які бажають оглянути перлини Барселони. Середня температура в середині осені тут 23 градуси. Завдяки такій погоді вам буде зручно пересуватися містом на громадському транспорті.

У жовтні в середньому лише 6 дощових днів, тому погода в Барселоні ідеально підходить для довгих екскурсій містом. Проте для прогулянки набережною чи для поїздки на канатній дорозі до Монжуїка для комфорту візьміть із собою легку куртку або светр.

Окрім того, пляжі Барселони не закриваються після серпня. Саме осінь — найкращий сезон для серфінгу та інших водних видів спорту в Барселоні. Хвилі Середземного моря стають більш потужними. В місті повно шкіл, які пропонують уроки та все необхідне спорядження для того, щоб ви опанували бурхливе море. Саме цей сезон ідеально підходить для тих, хто любить плавати у відкритому морі.

Окрім того, у столиці Іспанії сонячні дні тривають цілий рік, тому восени тут можна позасмагати. Осіннє сонце не таке пекуче, тому суттєво знижуються шанси отримати сильні опіки. Вересень, жовтень і листопад — тихі місяці на пляжі, й легко знайти спокійне місце, щоб розкласти рушник і відпочити. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та Ryanair без доплат. За перевищення дозволених розмірів компанії стягують космічні суми в аеропорту.

Також ми писали, скільки треба відкладати щомісяця великій родині, щоб дозволити собі відпочинок за кордоном раз на рік. Ми порахували середні витрати на відпуску у Польщі, Угорщині, Туреччині та Болгарії.

подорож Іспанія осінь Барселона туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
