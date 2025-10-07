Відео
Зеленський зробив заяву про підвищення цін на газ — звернення
Головна Мандри Відпустка за кордоном для родини — скільки треба відкладати

Відпустка за кордоном для родини — скільки треба відкладати

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 20:25
Скільки треба заробляти великій родині у 2025 році, щоб з'їздити у відпустку за кордон
Велика родина на відпочинку. Фото: freepik.com

Багато українців навіть у розпал війни намагаються відкласти частину коштів на відпустку, щоб трохи відпочити та відновити сили. Постійні тривоги, ракетні обстріли, втрати та сильні стреси стали нашими супутниками, тому важливо виділяти час та матеріальні ресурси для збереження ментального та фізичного здоров'я.

Новини.LIVE розбиралися, скільки потрібно заробляти щомісяця родині з двома дітьми, щоб дозволити собі відпочинок за кордоном хоча б раз на рік.

Читайте також:

Вартість відпочинку для великої родини у 2025 році

Туроператорка Тетяна Іващук зазначила, що українці найчастіше обирають для відпустки за кордоном найближчі країни — Польщу, Угорщину, Туреччину, Болгарію чи Єгипет. 

Водночас фінансова консультантка Олена Коник розповіла, що бюджетний відпочинок за кордоном на 7 ночей для родини з двома дітьми в середньому обійдеться у 100-130 тисяч гривень. Зокрема, квитки на літак на чотирьох у середньому коштуватимуть 18-28 тисяч гривень.

Ніч в готелі чи апартаментах на людину вартуватиме приблизно 3-5 тисяч гривень. В бюджет мандрівки для великої родини також варто закладати суму в 10-15 тисяч гривень на екскурсії та розваги та ще близько 3-4,5 тисяч на день на їжу.

За словами консультантки, щоб зібрати 100-130 тисяч гривень на відпустку, треба щомісяця відкладати орієнтовно 8,5-11 тисяч гривень. Щоб накопичити таку суму, сукупний дохід родини на місяць має складати орієнтовно 80-100 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми ділилися добіркою неймовірної краси островів, які варто побачити хоча б раз у житті. Вони вражають білосніжними пляжами, бірюзовим океаном, тропічною зеленню і неповторною архітектурою.

Також ми писали, на якому острові в Італії можна провести відпустку. Кожен з туристів може знайти розваги в цій країні за своїм смаком — від відпочинку на пляжі зі смачними коктейлями до походів у гори та дайвінгу.

відпочинок подорож родина гроші туризм витрати
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
