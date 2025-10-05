Неймовірні озера в Україні — куди поїхати у жовтні (фото)

Туристи гуляють біля озера. Фото: freepik.com

Україна багата не лише на гори та степи, а й на різні водойми. В нашій країні нараховується понад 20 тисяч озер, які манять своєю тишею, гладдю води та атмосферою єднання з природою. Біля водойм можна вдало порибалити, подихати свіжим повітрям та відновити сили після важких буднів.

Новини.LIVE розкажуть, які озера варто побачити кожному.

Реклама

Читайте також:

Ялпуг

Це найбільше озеро України, розташоване в Одеській області. Його глибина сягає 6 метрів, а площа — 149 кв.км. У водоймі багато риби — це ідеальне місце для рибалок. Влітку тут ідеально залишатися на ночівлю з наметами та зустріти світанок серед мальовничих краєвидів.

Озеро Ялпуг. Фото: zruchno.travel

Світязь

Це найглибше озеро України, глибина у деяких частинах озера сягає 58 метрів — в 4 рази глибше за Азовське море. Вода у ньому дуже чиста та природно збагачена гліцерином та сріблом — шкіра після купання в озері стає неймовірно м'якою — наче в малюка. На водоймі облаштована вся необхідна туристична інфраструктура — тут можна і заночувати, і смачно поїсти.

Голубі озера

Вони знаходяться у Чернігівській області, поблизу села Олешня. Площа найбільшого озера сягає 120 кв. км, ще декілька водойм поблизу значно менші. Озера утворилися після затоплення кар'єру із видобутку кварцового піску. Білий колір дна робить в них воду блакитного, казкового кольору ніби з Pinterest.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який маршрут варто обрати новачкам та досвідченим мандрівникам для походу на найвищу вершину України — Говерлу. Є чотири стежки — зелена, синя, жовта та червона.

Також ми ділилися добіркою неймовірних гірських озер у Карпатах, де варто порибалити хоча б раз у житті. Ці локації вражають особливою атмосферою, яка поєднує тишу гір із живою енергією води та неймовірною красою природи.