Главная Путешествия Бирюзовая вода и тишина — самые красивые озера для отдыха осенью

Бирюзовая вода и тишина — самые красивые озера для отдыха осенью

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 12:22
Невероятные озера в Украине — куда поехать в октябре (фото)
Туристы гуляют возле озера. Фото: freepik.com

Украина богата не только на горы и степи, но и на различные водоемы. В нашей стране насчитывается более 20 тысяч озер, которые манят своей тишиной, гладью воды и атмосферой единения с природой. У водоемов можно удачно порыбачить, подышать свежим воздухом и восстановить силы после тяжелых будней.

Новини.LIVE расскажут, какие озера стоит увидеть каждому.

Читайте также:

Ялпуг

Это самое большое озеро Украины, расположенное в Одесской области. Его глубина достигает 6 метров, а площадь — 149 кв. км. В водоеме много рыбы — это идеальное место для рыбаков. Летом здесь идеально оставаться на ночевку с палатками и встретить рассвет среди живописных пейзажей.

Озера України – куди треба поїхати хоча би раз у житті (фото) - фото 1
Озеро Ялпуг. Фото: zruchno.travel

Свитязь

Это самое глубокое озеро Украины, глубина в некоторых частях озера достигает 58 метров — в 4 раза глубже Азовского моря. Вода в нем очень чистая и естественно обогащенная глицерином и серебром — кожа после купания в озере становится невероятно мягкой — как у малыша. На водоеме обустроена вся необходимая туристическая инфраструктура — здесь можно и заночевать, и вкусно поесть.

Голубые озера

Они находятся в Черниговской области, вблизи села Олешня. Площадь самого большого озера достигает 120 кв. км, еще несколько водоемов поблизости значительно меньше. Озера образовались после затопления карьера по добыче кварцевого песка. Белый цвет дна делает в них воду голубого, сказочного цвета будто из Pinterest.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Гадяч UA. (@gadiach.ua)

путешествие Украина вода туризм озеро рыбалка
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
