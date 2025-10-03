Отдых в Карпатах "все включено" — сколько стоит осенью 2025 года

Туристы на карпатских полонинах. Фото: freepik.com

Осень — уникальная пора, когда природа окрашивает все вокруг в оранжевые краски. На Западе Украины много аутентичных локаций, где можно комфортно отдохнуть даже в прохладную погоду. Чтобы насладиться красотой карпатских гор и лесов — необязательно тратить все сбережения, можно подобрать вариант отдыха под собственный бюджет.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн выяснила, сколько будет стоить украинцам отпуск в Украинских Карпатах осенью 2025 года.

Отпуск "все включено" в Карпатах

Для путешествий внутри страны украинцы чаще всего выбирают Сходницу, Трускавец, Поляну и Буковель. Туристические компании обычно предлагают туристам короткие туры, продолжительностью 3-5 дней, которые включают питание, проживание в отеле и экскурсии. Украинцы также могут выбрать автобусный тур по системе "все включено" в загородных комплексах.

Короткий отпуск продолжительностью 2-4 дня осенью 2025 года на одного человека будет стоить 3 000-4 500 гривен, а для двоих — ориентировочно 6 000-9 000 гривен.

Для семьи с детьми такой отдых будет стоить от 9 000 гривен (на одного ребенка) — до 18 000 гривен (двое и более детей). Ценник в основном зависит от расположения и уровня сервиса и политики отеля, программы развлечений, а также возраста детей.

