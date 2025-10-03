Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Осень в Карпатах — сколько будет стоить отдых "все включено"

Осень в Карпатах — сколько будет стоить отдых "все включено"

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 10:12
Отдых в Карпатах "все включено" — сколько стоит осенью 2025 года
Туристы на карпатских полонинах. Фото: freepik.com

Осень — уникальная пора, когда природа окрашивает все вокруг в оранжевые краски. На Западе Украины много аутентичных локаций, где можно комфортно отдохнуть даже в прохладную погоду. Чтобы насладиться красотой карпатских гор и лесов — необязательно тратить все сбережения, можно подобрать вариант отдыха под собственный бюджет.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн выяснила, сколько будет стоить украинцам отпуск в Украинских Карпатах осенью 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Отпуск "все включено" в Карпатах

Для путешествий внутри страны украинцы чаще всего выбирают Сходницу, Трускавец, Поляну и Буковель. Туристические компании обычно предлагают туристам короткие туры, продолжительностью 3-5 дней, которые включают питание, проживание в отеле и экскурсии. Украинцы также могут выбрать автобусный тур по системе "все включено" в загородных комплексах.

Короткий отпуск продолжительностью 2-4 дня осенью 2025 года на одного человека будет стоить 3 000-4 500 гривен, а для двоих — ориентировочно 6 000-9 000 гривен.

Для семьи с детьми такой отдых будет стоить от 9 000 гривен (на одного ребенка) — до 18 000 гривен (двое и более детей). Ценник в основном зависит от расположения и уровня сервиса и политики отеля, программы развлечений, а также возраста детей.

Напомним, ранее мы рассказывали, где можно отдохнуть от шума города вблизи Львова. Путешественники могут записаться на экскурсию на банановую ферму, порыбачить у живописного озера или устроить атмосферную фотосессию у песчаного карьера.

Также мы делились подборкой невероятных горных озер в Карпатах, где стоит порыбачить хотя бы раз в жизни. Эти локации поражают особой атмосферой, которая сочетает тишину гор с живой энергией воды и невероятной красотой природы.

путешествие Закарпатье цены туризм Прикарпатье
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации