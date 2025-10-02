Где отдохнуть вблизи Львова осенью — подборка локаций

Озеро Навария. Фото: photographers.ua

Хотя осень в Украине уже полностью вошла в свои права и стало прохладно, это не время для хандры. После дождей придет солнечная погода и это время стоит использовать для небольшого путешествия с родными и друзьями. Вблизи Львова есть много интересных локаций, которые подарят новые впечатления и эмоции и перезагрузят после насыщенных и тяжелых будней.

Подборкой интересных локаций вблизи Львова поделился 24 канал.

Реклама

Читайте также:

Озеро Навария

Это местное название Ширецкого водохранилища, которое расположено в селе Навария Львовского района. Возле водоема можно порыбачить и устроить пикник, а в лесу вблизи озера — насладиться прогулкой на свежем воздухе. Из центра Львова до озера на автомобиле можно добраться за примерно 40 минут.

Песчаный карьер в Хоросно

Это относительно непопулярное место среди туристов, ведь буквально до недавнего времени, до 2022 года, здесь еще проводилась добыча. Местные называют его Львовским Египтом. Карьер имеет необычную форму — он напоминает амфитеатр. Ранее на его месте было морское дно и можно до сих пор найти окаменелые хребты рыб или рептилий. Эта локация стала известной также потому, что здесь нашли кости пещерной гиены. На собственном авто до карьера можно добраться ориентировочно за 30-40 минут.

Песчаный карьер в Хоросно. Фото: rdzs.org

Банановая ферма

Она расположена в селе Липники Львовской области. Это небольшая частная ферма, которая на заказ выращивает саженцы экзотических растений. Здесь можно узнать нового о выращивании растений и приобрести вкусные крафтовые ликеры. Ферма работает ежедневно с 10:00 до 17:00, однако об экскурсии стоит договариваться заранее.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему стоит в октябре запланировать отпуск в Карпатах. В это время горы окутывают живописные и густые туманы.

Также мы делились подборкой невероятных горных озер в Карпатах, где стоит порыбачить хотя бы раз в жизни. Эти локации поражают особой атмосферой, которая сочетает тишину гор с живой энергией воды и невероятной красотой природы.