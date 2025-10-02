Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Осінній вікенд — де відпочити поблизу Львова

Осінній вікенд — де відпочити поблизу Львова

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 10:12
Де відпочити поблизу Львова восени — добірка локацій
Озеро Наварія. Фото: photographers.ua

Хоча осінь в Україні вже повністю увійшла у свої права і стало прохолодно, це не час для хандри. Після дощів прийде сонячна погода, і цей час варто використати для невеличкої подорожі з рідними та друзями. Поблизу Львова є багато цікавих локацій, які подарують нові враження та емоції та перезавантажать після насичених та важких буднів.

Добіркою цікавих локацій поблизу Львова поділився 24 канал.

Реклама
Читайте також:

Озеро Наварія

Це місцева назва Ширецького водосховища, яке розташоване в селі Наварія Львівського району. Біля водойми можна порибалити та влаштувати пікнік, а в лісі поблизу озера — насолодитися прогулянкою на свіжому повітрі. З центру Львова до озера на автомобілі можна дістатись за приблизно 40 хвилин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @letmegoo

Піщаний кар'єр у Хоросно

Це відносно непопулярне місце серед туристів, адже буквально донедавна, до 2022 року, тут ще проводився видобуток. Місцеві називають його Львівським Єгиптом. Кар'єр має незвичну форму — він нагадує амфітеатр. Раніше на його місці було морське дно і можна досі знайти скаменілі хребти риб чи рептилій. Ця локація стала відомою також тому, що тут знайшли кістки печерної гієни. На власному авто до кар'єру можна дістатись орієнтовно за 30-40 хвилин.

None - фото 1
Піщаний кар'єр у Хоросно. Фото: rdzs.org

Бананова ферма

Вона розташована у селі Липники Львівської області. Це невелика приватна ферма, яка на замовлення вирощує саджанці екзотичних рослин. Тут можна дізнатися багато нового про вирощування рослин та придбати смачні крафтові лікери. Ферма працює щоденно з 10:00 до 17:00, проте щодо екскурсії варто домовлятися заздалегідь.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому варто у жовтні запланувати відпустку в Карпатах. В цей час гори огортають мальовничі та густі тумани.

Також ми ділилися добіркою неймовірних гірських озер у Карпатах, де варто порибалити хоча б раз у житті. Ці локації вражають особливою атмосферою, яка поєднує тишу гір із живою енергією води та неймовірною красою природи.

подорож Львівська область туризм озеро кар'єр
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації