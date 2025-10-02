Де відпочити поблизу Львова восени — добірка локацій

Озеро Наварія. Фото: photographers.ua

Хоча осінь в Україні вже повністю увійшла у свої права і стало прохолодно, це не час для хандри. Після дощів прийде сонячна погода, і цей час варто використати для невеличкої подорожі з рідними та друзями. Поблизу Львова є багато цікавих локацій, які подарують нові враження та емоції та перезавантажать після насичених та важких буднів.

Добіркою цікавих локацій поблизу Львова поділився 24 канал.

Озеро Наварія

Це місцева назва Ширецького водосховища, яке розташоване в селі Наварія Львівського району. Біля водойми можна порибалити та влаштувати пікнік, а в лісі поблизу озера — насолодитися прогулянкою на свіжому повітрі. З центру Львова до озера на автомобілі можна дістатись за приблизно 40 хвилин.

Піщаний кар'єр у Хоросно

Це відносно непопулярне місце серед туристів, адже буквально донедавна, до 2022 року, тут ще проводився видобуток. Місцеві називають його Львівським Єгиптом. Кар'єр має незвичну форму — він нагадує амфітеатр. Раніше на його місці було морське дно і можна досі знайти скаменілі хребти риб чи рептилій. Ця локація стала відомою також тому, що тут знайшли кістки печерної гієни. На власному авто до кар'єру можна дістатись орієнтовно за 30-40 хвилин.

Піщаний кар'єр у Хоросно. Фото: rdzs.org

Бананова ферма

Вона розташована у селі Липники Львівської області. Це невелика приватна ферма, яка на замовлення вирощує саджанці екзотичних рослин. Тут можна дізнатися багато нового про вирощування рослин та придбати смачні крафтові лікери. Ферма працює щоденно з 10:00 до 17:00, проте щодо екскурсії варто домовлятися заздалегідь.

