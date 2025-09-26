Відео
Головна Мандри Риболовля в Карпатах — 5 озер для трофейного улову

Риболовля в Карпатах — 5 озер для трофейного улову

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 20:12
Де ловити форель та коропів у Карпатах — кращі озера для рибалок
Батько із сином ловлять рибу. Фото: freepik.com

Рибалка в Українських Карпатах — це про свіже повітря, аромат трав, віддалені звуки трембіт та про велику кількість риб у водоймах. Тут особлива атмосфера, яка поєднує тишу гір із живою енергією води та неймовірною красою природи.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де можна порибалити в Карпатах цієї осені.

Читайте також:

Озеро Горбок

Озеро розташоване в селі Доробратово на Закарпатті. Його глибина сягає 5 метрів, а площа — 60 га. Тут можна спіймати коропа, білого амура, карася, пліток та сомів, тако є популяція раків. Тут неймовірна природа та немає сильного вітру — ідеально для риболовлі.

Риболовля в Карпатах – 5 озер для справжніх поціновувачів - фото 1
Озеро Горбок. Фото: Fishergo.com.ua

Озеро Хащованське

Водойма розташована неподалік села Нижній Студений, на кордоні Закарпаття та Львівщині, на висоті 800 метрів. Глибина озера становить 15 метрів, а площа — 5000 квадратних метрів. Це місце ідеально підійде для тих, хто хоче спіймати в Карпатах форель чи Коропа.

Озеро Форнош

Воно розташоване поблизу Мукачева на Закарпатті. Тут серед краєвидів мальовничих гір та чистого повітря можна спіймати щуку, окуня, сома, плітку, карася, раків та білого амура. Хоча озеро платне, тут є спеціально облаштовані альтанки для відпочинку та зручні вимостки для рибалок. На водоймі також є кемпінг і можна переночувати в наметах у теплу погоду.

Риболовля в Карпатах – 5 озер для справжніх поціновувачів - фото 2
Озеро Форнош. Фото: goldfishnet.in.ua

Дийдівське озеро

Водойма розташована неподалік села Дийда на Закарпатті. Вона утворилася на місці колишнього піщаного кар'єру.  Його глибина сягає 16-20 метрів, а площа — 54,6 га. Місце приваблює своїми неймовірними видами не лише рибалок, а й відпочивальників. В Дийдівському озері водяться лящі, соми, щуки, окуні, сазани та інші види риб.

Озеро Зайванець

Воно також розташоване на Закарпатті, в селі Пістрялово. Це неймовірне місце з чистим повітрям і розслабляючою атмосферою. Рибалки можуть тут спіймати величеньких окунів та плітку. Атмосферна природа Карпат робить риболовлю незабутньою.

Риболовля в Карпатах – 5 озер для справжніх поціновувачів - фото 3
Озеро Зайванець. Фото: yazz.me

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому варто у жовтні запланувати відпустку в Карпатах. В цей час гори огортають мальовничі та густі тумани.

Також ми писали про найспекотніші курорти в Європі у жовтні. У тих, хто не встиг влітку погрітись на сонечку, ще є шанс похизуватися морською засмагою.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
