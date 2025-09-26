Где ловить форель и карпов в Карпатах — лучшие озера для рыбаков

Отец с сыном ловят рыбу. Фото: freepik.com

Рыбалка в Украинских Карпатах — это про свежий воздух, аромат трав, отдаленные звуки трембит и о большом количестве рыб в водоемах. Здесь особая атмосфера, которая сочетает тишину гор с живой энергией воды и невероятной красотой природы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где можно порыбачить в Карпатах этой осенью.

Реклама

Читайте также:

Озеро Горбок

Озеро расположено в селе Доробратово на Закарпатье. Его глубина достигает 5 метров, а площадь — 60 га. Здесь можно поймать карпа, белого амура, карася, плотвы и сомов, также есть популяция раков. Здесь невероятная природа и нет сильного ветра — идеально для рыбалки.

Озеро Горбок. Фото: Fishergo.com.ua

Озеро Хащованское

Водоем расположен недалеко от села Нижний Студеный, на границе Закарпатья и Львовщины, на высоте 800 метров. Глубина озера составляет 15 метров, а площадь — 5000 квадратных метров. Это место идеально подойдет для тех, кто хочет поймать в Карпатах форель или карпа.

Озеро Форнош

Оно находится вблизи Мукачево на Закарпатье. Здесь среди пейзажей живописных гор и чистого воздуха можно поймать щуку, окуня, сома, плотву, карася, раков и белого амура. Хотя озеро платное, здесь есть специально оборудованные беседки для отдыха и удобными вымостками для рыбаков. На водоеме также есть кемпинг и можно переночевать в палатках в более теплую погоду.

Озеро Форнош. Фото: goldfishnet.in.ua

Дыйдовское озеро

Водоем расположен недалеко от села Дыйда на Закарпатье. Он образовался на месте бывшего песчаного карьера. Его глубина достигает 16-20 метров, а площадь — 54,6 га. Место привлекает своими невероятными видами не только рыбаков, но и отдыхающих. В Дыйдовском озере водятся лещи, сомы, щуки, окуни, сазаны и другие виды рыб.

Озеро Зайванец

Оно также находится на Закарпатье, в селе Пистрялово. Это невероятное место с чистым воздухом с расслабляющей атмосферой. Рыбаки могут здесь поймать огромных окуней и плотву. Атмосферная природа Карпат делает рыбалку незабываемой.

Озеро Зайванец. Фото: yazz.me

Напомним, ранее мы рассказывали, почему стоит в октябре запланировать отпуск в Карпатах. В это время горы окутывают живописные и густые туманы.

Также мы писали о самых жарких курортах в Европе в октябре. У тех, кто не успел летом погреться на солнышке, еще есть шанс похвастаться морским загаром.