Що подивитися на Мадейрі та коли найкраща погода на острові — поради туристам

Сонячна Мадейра — що варто подивитись на вулканічному острові
Унікальний острів Мадейра є автономним регіоном Португалії, який розташований ближче до узбережжя Африки. У внутрішній частині острова розташовані віддалені гірські села, а вздовж узбережжя — казкові морські курорти. Найцікавіші локації розкидані по острову, тому варто виділити на відпочинок щонайменше чотири дні.
Коли найкраще летіти на Мадейру
Мадейра має субтропічний клімат, середньорічна температура на острові становить +21°С, тому цей острів є ідеальним місцем для відпочинку практично в будь-яку пору року.
Найчастіше дощів йдуть у січні, тож не варто планувати подорож на цей час. Ідеально проводити відпустку на Мадейрі у серпні та вересні — потік туристів суттєво скорочується і стає дуже тихо та спокійно.
Що подивитись на Мадейрі
Канатні дороги
На узбережжі Мадейри розташовано безліч фажас — ділянок, оточених скелями, до яких раніше можна було дістатися лише на човні, а нині на острові побудовано багато канатних доріг. На північному заході острова розташована найбільша відома канатна дорога — Teleférico das Achadas da Cruz, маршрут якої сягає 600 м. Вона веде на скелястий пляж. Це один з найкрутіших спусків у Європі й далеко не кожен наважиться покататись на цій канатній дорозі.
Акведуки
Майже всі опади на Мадейрі випадають на північному узбережжі острова, і для того, щоб полегшити ведення сільського господарства на півдні острова, перші поселенці створили серію штучних акведуків Левада, загальною довжиною близько 804 км — це справжнє інженерне диво, визнане ЮНЕСКО. Тепер через ці акведуки пролягають туристичні стежки із водоспадами, скелями, густими лісами та оглядовими майданчиками.
Природні басейни
Тисячоліття тому розплавлена лава утворила у скелях справжні басейни для купання. Найвідомішими та найбільш облаштованими є природні басейни Порту-Моніш, на північному заході острова. Якщо хочеться насолодитися творінням природі — вирушайте до басейнів в Сейшалі на тій же частині острова.
Пляжі
7,5-кілометровий золотистий піщаний пляж на острові Порто-Санто поблизу Майдейри вважається одним з найкращих в Європі. Окрім пляжу, на острові є кілька цікавих туристичних маршрутів та смачна їжа. Порто-Санто також відомий своїми винами з унікальних сортів, яких більше ніде немає на Мадейрі.
