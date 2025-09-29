Что посмотреть на Мадейре и когда лучшая погода на острове — советы туристам

Солнечная Мадейра — что стоит посмотреть на вулканическом острове
Уникальный остров Мадейра является автономным регионом Португалии, который расположен ближе к побережью Африки. Во внутренней части острова расположены отдаленные горные деревни, а вдоль побережья — сказочные морские курорты. Самые интересные локации разбросаны по острову, поэтому стоит выделить на отдых минимум четыре дня.
Об этом пишет Lonely Planet.
Когда лучше всего лететь на Мадейру
Мадейра имеет субтропический климат, среднегодовая температура на острове составляет +21°С, поэтому этот остров является идеальным местом для отдыха практически в любое время года.
Чаще всего дожди идут в январе, поэтому не стоит планировать путешествие на это время. Идеально проводить отпуск на Мадейре в августе и сентябре — поток туристов существенно сокращается и становится очень тихо и спокойно.
Что посмотреть на Мадейре
Канатные дороги
На побережье Мадейры расположено множество фажас — участков, окруженных скалами, к которым раньше можно было добраться только на лодке, а сейчас на острове построено много канатных дорог. На северо-западе острова расположена крупнейшая известная канатная дорога — Teleférico das Achadas da Cruz, маршрут которой достигает 600 м. Она ведет на скалистый пляж. Это один из самых крутых спусков в Европе, и далеко не каждый решится покататься на этой канатной дороге.
Акведуки
Почти все осадки на Мадейре выпадают на северном побережье острова, и для того, чтобы облегчить ведение сельского хозяйства на юге острова, первые поселенцы создали серию искусственных акведуков Левада, общей длиной около 804 км — это настоящее инженерное чудо, признанное ЮНЕСКО. Теперь через эти акведуки пролегают туристические тропы с водопадами, скалами, густыми лесами и смотровыми площадками.
Природные бассейны
Тысячелетия назад расплавленная лава образовала в скалах настоящие бассейны для купания. Самыми известными и наиболее обустроенными являются природные бассейны Порту-Мониш, на северо-западе острова. Если хочется насладиться творением природы — отправляйтесь к бассейнам в Сейшале на той же части острова.
Пляжи
7,5-километровый золотистый песчаный пляж на острове Порто-Санто вблизи Майдейры считается одним из лучших в Европе. Кроме пляжа, на острове есть несколько интересных туристических маршрутов и вкусная еда. Порто-Санто также известен своими винами из уникальных сортов, которых больше нигде нет на Мадейре.
Напомним, ранее мы писали о самых жарких курортах в Европе в октябре. У тех, кто не успел летом погреться на солнышке, еще есть шанс похвастаться морским загаром.
Также мы писали о самых теплых островах на Канарах. В сентябре-ноябре здесь становится не так жарко, поэтому именно осенняя пора — идеальное время не только искупаться и позагорать, но и исследовать природу и архитектуру.
Читайте Новини.LIVE!