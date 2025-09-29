Что посмотреть на Мадейре и когда лучшая погода на острове — советы туристам

Пейзажи Мадейры. Фото: tripadvisor.com

Уникальный остров Мадейра является автономным регионом Португалии, который расположен ближе к побережью Африки. Во внутренней части острова расположены отдаленные горные деревни, а вдоль побережья — сказочные морские курорты. Самые интересные локации разбросаны по острову, поэтому стоит выделить на отдых минимум четыре дня.

Когда лучше всего лететь на Мадейру

Мадейра имеет субтропический климат, среднегодовая температура на острове составляет +21°С, поэтому этот остров является идеальным местом для отдыха практически в любое время года.

Чаще всего дожди идут в январе, поэтому не стоит планировать путешествие на это время. Идеально проводить отпуск на Мадейре в августе и сентябре — поток туристов существенно сокращается и становится очень тихо и спокойно.

Что посмотреть на Мадейре

Канатные дороги

На побережье Мадейры расположено множество фажас — участков, окруженных скалами, к которым раньше можно было добраться только на лодке, а сейчас на острове построено много канатных дорог. На северо-западе острова расположена крупнейшая известная канатная дорога — Teleférico das Achadas da Cruz, маршрут которой достигает 600 м. Она ведет на скалистый пляж. Это один из самых крутых спусков в Европе, и далеко не каждый решится покататься на этой канатной дороге.

Канатная дорога Teleférico das Achadas da Cruz. Фото: tripadvisor.com

Акведуки

Почти все осадки на Мадейре выпадают на северном побережье острова, и для того, чтобы облегчить ведение сельского хозяйства на юге острова, первые поселенцы создали серию искусственных акведуков Левада, общей длиной около 804 км — это настоящее инженерное чудо, признанное ЮНЕСКО. Теперь через эти акведуки пролегают туристические тропы с водопадами, скалами, густыми лесами и смотровыми площадками.

Природные бассейны

Тысячелетия назад расплавленная лава образовала в скалах настоящие бассейны для купания. Самыми известными и наиболее обустроенными являются природные бассейны Порту-Мониш, на северо-западе острова. Если хочется насладиться творением природы — отправляйтесь к бассейнам в Сейшале на той же части острова.

Бассейны Порту-Мониш. Фото: tripadvisor.com

Пляжи

7,5-километровый золотистый песчаный пляж на острове Порто-Санто вблизи Майдейры считается одним из лучших в Европе. Кроме пляжа, на острове есть несколько интересных туристических маршрутов и вкусная еда. Порто-Санто также известен своими винами из уникальных сортов, которых больше нигде нет на Мадейре.

