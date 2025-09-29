Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Солнечная Мадейра — что стоит посмотреть на вулканическом острове

Солнечная Мадейра — что стоит посмотреть на вулканическом острове

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 20:25
Что посмотреть на Мадейре и когда лучшая погода на острове — советы туристам
Пейзажи Мадейры. Фото: tripadvisor.com

Уникальный остров Мадейра является автономным регионом Португалии, который расположен ближе к побережью Африки. Во внутренней части острова расположены отдаленные горные деревни, а вдоль побережья — сказочные морские курорты. Самые интересные локации разбросаны по острову, поэтому стоит выделить на отдых минимум четыре дня.

Об этом пишет Lonely Planet.

Реклама
Читайте также:

Когда лучше всего лететь на Мадейру

Мадейра имеет субтропический климат, среднегодовая температура на острове составляет +21°С, поэтому этот остров является идеальным местом для отдыха практически в любое время года.

Чаще всего дожди идут в январе, поэтому не стоит планировать путешествие на это время. Идеально проводить отпуск на Мадейре в августе и сентябре — поток туристов существенно сокращается и становится очень тихо и спокойно.

Что посмотреть на Мадейре

Канатные дороги

На побережье Мадейры расположено множество фажас — участков, окруженных скалами, к которым раньше можно было добраться только на лодке, а сейчас на острове построено много канатных дорог. На северо-западе острова расположена крупнейшая известная канатная дорога — Teleférico das Achadas da Cruz, маршрут которой достигает 600 м. Она ведет на скалистый пляж. Это один из самых крутых спусков в Европе, и далеко не каждый решится покататься на этой канатной дороге.

Мадейра - фото 1
Канатная дорога Teleférico das Achadas da Cruz. Фото: tripadvisor.com

Акведуки

Почти все осадки на Мадейре выпадают на северном побережье острова, и для того, чтобы облегчить ведение сельского хозяйства на юге острова, первые поселенцы создали серию искусственных акведуков Левада, общей длиной около 804 км — это настоящее инженерное чудо, признанное ЮНЕСКО. Теперь через эти акведуки пролегают туристические тропы с водопадами, скалами, густыми лесами и смотровыми площадками.

Природные бассейны

Тысячелетия назад расплавленная лава образовала в скалах настоящие бассейны для купания. Самыми известными и наиболее обустроенными являются природные бассейны Порту-Мониш, на северо-западе острова. Если хочется насладиться творением природы — отправляйтесь к бассейнам в Сейшале на той же части острова.

Мадейра - фото 2
Бассейны Порту-Мониш. Фото: tripadvisor.com

Пляжи

7,5-километровый золотистый песчаный пляж на острове Порто-Санто вблизи Майдейры считается одним из лучших в Европе. Кроме пляжа, на острове есть несколько интересных туристических маршрутов и вкусная еда. Порто-Санто также известен своими винами из уникальных сортов, которых больше нигде нет на Мадейре.

Напомним, ранее мы писали о самых жарких курортах в Европе в октябре. У тех, кто не успел летом погреться на солнышке, еще есть шанс похвастаться морским загаром.

Также мы писали о самых теплых островах на Канарах. В сентябре-ноябре здесь становится не так жарко, поэтому именно осенняя пора — идеальное время не только искупаться и позагорать, но и исследовать природу и архитектуру.

путешествие природа Португалия лес туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации