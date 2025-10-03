Відпочинок в Карпатах "все включено" — скільки коштує восени 2025 року

Туристи на карпатських полонинах. Фото: freepik.com

Осінь — унікальна пора, коли природа фарбує все навколо у жовтогарячі барви. На Заході України багато автентичних локацій, де можна комфортно відпочити навіть у прохолодну погоду. Щоб насолодитися красою карпатських гір та лісів — необов'язково витрачати всі заощадження, можна підібрати варіант відпочинку під власний бюджет.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн з'ясувала, скільки вартуватиме українцям відпустка в Українських Карпатах восени 2025 року.

Відпустка "всю включено" в Карпатах

Для мандрівок всередині країни українці найчастіше обирають Східницю, Трускавець, Поляну та Буковель. Туристичні компанії зазвичай пропонують туристам короткі тури, тривалістю 3-5 днів, які включають харчування, проживання у готелі та екскурсії. Українці також можуть обрати автобусний тур за системою "все включено" у заміських комплексах.

Коротка відпустка тривалістю 2-4 дні восени 2025 року на одну людину вартуватиме 3 000-4 500 гривень, а для двох — орієнтовно 6 000-9 000 гривень.

Для родини з дітьми такий відпочинок вартуватиме від 9 000 гривень (на одну дитину) — до 18 000 гривень (двоє та більше дітей). Цінник здебільшого залежить від розташування та рівня сервісу та політики готелю, програми розваг, а також віку дітей.

