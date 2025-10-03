Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Осінь в Карпатах — скільки коштуватиме відпочинок "все включено"

Осінь в Карпатах — скільки коштуватиме відпочинок "все включено"

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 10:12
Відпочинок в Карпатах "все включено" — скільки коштує восени 2025 року
Туристи на карпатських полонинах. Фото: freepik.com

Осінь — унікальна пора, коли природа фарбує все навколо у жовтогарячі барви. На Заході України багато автентичних локацій, де можна комфортно відпочити навіть у прохолодну погоду. Щоб насолодитися красою карпатських гір та лісів — необов'язково витрачати всі заощадження, можна підібрати варіант відпочинку під власний бюджет.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн з'ясувала, скільки вартуватиме українцям відпустка в Українських Карпатах восени 2025 року. 

Реклама
Читайте також:

Відпустка "всю включено" в Карпатах

Для мандрівок всередині країни українці найчастіше обирають Східницю, Трускавець, Поляну та Буковель. Туристичні компанії зазвичай пропонують туристам короткі тури, тривалістю 3-5 днів, які включають харчування, проживання у готелі та екскурсії. Українці також можуть обрати автобусний тур за системою "все включено" у заміських комплексах.

Коротка відпустка тривалістю 2-4 дні восени 2025 року на одну людину вартуватиме 3 000-4 500 гривень, а для двох — орієнтовно 6 000-9 000 гривень.

Для родини з дітьми такий відпочинок вартуватиме від 9 000 гривень (на одну дитину) — до 18 000 гривень (двоє та більше дітей). Цінник здебільшого залежить від розташування та рівня сервісу та політики готелю, програми розваг, а також віку дітей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де можна відпочити від шуму міста поблизу Львова. Мандрівники можуть записатися на екскурсію на бананову ферму, порибалити біля мальовничого озера чи влаштувати атмосферну фотосесію біля піщаного кар'єру.

Також ми ділилися добіркою неймовірних гірських озер у Карпатах, де варто порибалити хоча б раз у житті. Ці локації вражають особливою атмосферою, яка поєднує тишу гір із живою енергією води та неймовірною красою природи.

подорож Закарпаття ціни туризм Прикарпаття
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації