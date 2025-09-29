Как лучше подниматься на Говерлу — маршруты для новичков и опытных путешественников (карта)

Вершина Говерлы в Карпатах. Фото: tripadvisor.com

Самая живописная панорама Украинских Карпат открывается только тем, кому удалось покорить их самую высокую вершину — гору Говерлу. К походу стоит подготовиться заранее — спланировать лучший для себя маршрут, взять в рюкзак все необходимые вещи, продукты и прихватить камеру — чтобы навсегда запечатлеть в памяти невероятные мгновения.

какой маршрут к Говерле лучше выбрать неподготовленному новичку, а какой — настоящему профи.

Однодневные восхождения на Говерлу

К самой высокой вершине Карпат ведут четыре маршрута — зеленый, синий, желтый и красный. Однодневные маршруты стартуют с турбазы Заросляк на высоте 1300 м над уровнем моря. Вы можете сюда добраться авто (20 км от Ворохты), однако дорога грунтовая и добраться до базы будет нелегко. Туристов подвозят к базе перевозчики. На турбазе есть все необходимое для отдыха — хостелы, парковки, кафе и прочее.

С Заросляка до Говерлы можно добраться сразу 4 маршрутами. Желтый ведет к озеру Несамовитое, однако оттуда на самую высокую вершину можно выйти возле горы Пожежевская. Красный маршрут ведет не только к Говерле, но и к живописному селу Дземброня.

Легче всего подняться на Говерлу будет зеленым маршрутом, а спуститься с нее — крутым синим спуском. Подъем по зеленому маршруту можно преодолеть за 2,5-3,5 часов, спуск — в среднем за 2 часа. Половина пути пролегает через тенистый хвойный лес. Через 1,5 часа вы наткнетесь на кустарники можжевельника — он колючий, поэтому проходите мимо них осторожнее. Завершающий этап маршрута проходит по крутому каменистому склону, покрытому альпийскими лугами Черногоры.

Маршруты через Говерлу. Фото: pohod-v-gory.com

Более опытным туристам лучше выбрать желтый маршрут через полонину Пожижевскую — он более сложный, безлюдный и занимает около 5 часов. Эта тропа ведет к озеру Несамовитое и пролегает через метеостанцию и биостационар. Зона считается нетуристической, однако там есть маршрут.

Маршрут на Говерлу на 2-3 дня

Для тех, кто планирует покорять горы с палатками, стоит выбирать маршруты с закарпатской стороны — сел Квасы, Лазещины и Ясини.

С Лазещины длина маршрута достигает 17,2 км и стартует прямо с железнодорожной станции. Такой подъем считается самым легким — первые 12 километров пролегают через лес с невысоким уклоном. На маршруте можно насладиться ягодами, спрятаться в хижине от непогоды и заснуть с невероятными видами на Петрос.

Опытным путешественникам можно покорять Говерлу, начиная свой маршрут из села Квасов на Волыни, он также занимает 2-3 дня. В этом селе расположен источник с природной минеральной водой. На этом треке сразу открываются невероятные виды на горы Близница и Садовица.

Маршрут пролегает через полонину Менчули с аутентичными колыбами, на ней также расположен биостационар Львовского института. На треке есть уникальное место между Петросом, Шешулом и Менчул со столиками, откуда открываются просто сказочные горные пейзажи.

