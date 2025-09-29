Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Восхождение на Говерлу — маршруты для новичков и профи

Восхождение на Говерлу — маршруты для новичков и профи

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 15:15
Как лучше подниматься на Говерлу — маршруты для новичков и опытных путешественников (карта)
Вершина Говерлы в Карпатах. Фото: tripadvisor.com

Самая живописная панорама Украинских Карпат открывается только тем, кому удалось покорить их самую высокую вершину — гору Говерлу. К походу стоит подготовиться заранее — спланировать лучший для себя маршрут, взять в рюкзак все необходимые вещи, продукты и прихватить камеру — чтобы навсегда запечатлеть в памяти невероятные мгновения.

Новини.LIVE рассказывают, какой маршрут к Говерле лучше выбрать неподготовленному новичку, а какой — настоящему профи.

Реклама
Читайте также:

Однодневные восхождения на Говерлу

К самой высокой вершине Карпат ведут четыре маршрута — зеленый, синий, желтый и красный. Однодневные маршруты стартуют с турбазы Заросляк на высоте 1300 м над уровнем моря. Вы можете сюда добраться авто (20 км от Ворохты), однако дорога грунтовая и добраться до базы будет нелегко. Туристов подвозят к базе перевозчики. На турбазе есть все необходимое для отдыха — хостелы, парковки, кафе и прочее.

С Заросляка до Говерлы можно добраться сразу 4 маршрутами. Желтый ведет к озеру Несамовитое, однако оттуда на самую высокую вершину можно выйти возле горы Пожежевская. Красный маршрут ведет не только к Говерле, но и к живописному селу Дземброня.

Легче всего подняться на Говерлу будет зеленым маршрутом, а спуститься с нее — крутым синим спуском. Подъем по зеленому маршруту можно преодолеть за 2,5-3,5 часов, спуск — в среднем за 2 часа. Половина пути пролегает через тенистый хвойный лес. Через 1,5 часа вы наткнетесь на кустарники можжевельника — он колючий, поэтому проходите мимо них осторожнее. Завершающий этап маршрута проходит по крутому каменистому склону, покрытому альпийскими лугами Черногоры.

Яким маршрутом краще підніматися на Говерлу (карта) - фото 1
Маршруты через Говерлу. Фото: pohod-v-gory.com

Более опытным туристам лучше выбрать желтый маршрут через полонину Пожижевскую — он более сложный, безлюдный и занимает около 5 часов. Эта тропа ведет к озеру Несамовитое и пролегает через метеостанцию и биостационар. Зона считается нетуристической, однако там есть маршрут.

Маршрут на Говерлу на 2-3 дня

Для тех, кто планирует покорять горы с палатками, стоит выбирать маршруты с закарпатской стороны — сел Квасы, Лазещины и Ясини.

С Лазещины длина маршрута достигает 17,2 км и стартует прямо с железнодорожной станции. Такой подъем считается самым легким — первые 12 километров пролегают через лес с невысоким уклоном. На маршруте можно насладиться ягодами, спрятаться в хижине от непогоды и заснуть с невероятными видами на Петрос.

Опытным путешественникам можно покорять Говерлу, начиная свой маршрут из села Квасов на Волыни, он также занимает 2-3 дня. В этом селе расположен источник с природной минеральной водой. На этом треке сразу открываются невероятные виды на горы Близница и Садовица.

Маршрут пролегает через полонину Менчули с аутентичными колыбами, на ней также расположен биостационар Львовского института. На треке есть уникальное место между Петросом, Шешулом и Менчул со столиками, откуда открываются просто сказочные горные пейзажи.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему стоит в октябре запланировать отпуск в Карпатах. В это время горы окутывают живописные и густые туманы.

Также мы делились подборкой невероятных горных озер в Карпатах, где стоит порыбачить хотя бы раз в жизни. Эти локации поражают особой атмосферой, которая сочетает тишину гор с живой энергией воды и невероятной красотой природы.

путешествие Карпаты природа горы туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации