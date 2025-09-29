Як краще підійматися на Говерлу — маршрути для новачків та досвічених мандрівників (карта)

Вершина Говерли в Карпатах. Фото: tripadvisor.com

Наймальовничіша панорама Українських Карпат відкривається лише тим, кому вдалося підкорити їх найвищу вершину — гору Говерлу. До походу варто підготуватися заздалегідь — спланувати найкращий для себе маршрут, взяти в рюкзак всі необхідні речі, продукти та прихопити камеру — щоб назавжди закарбувати в пам'яті неймовірні миті.

Новини.LIVE розповідають, який маршрут до Говерли краще обрати непідготованому новачку, а який — справжньому профі.

Одноденні сходження на Говерлу

До найвищої вершини Карпат ведуть чотири маршрути — зелений, синій, жовтий та червоний. Одноденні маршрути стартують із турбази Заросляк на висоті 1300 м н.р.м. Ви можете сюди доїхати авто (20 км від Ворохти), проте дорога ґрунтова і дістатися до бази буде нелегко. Туристів підвозять до бази перевізники. На турбазі є все необхідне для відпочинку — хостели, парковки, кафе та інше.

Із Заросляка до Говерли можна дістатися одразу 4 маршрутами. Жовтий веде до озера Несамовитого, проте звідти на найвищу вершину можна вийти біля гори Пожежевська. Червоний маршрут веде не лише до Говерли, а й до мальовничого села Дземброня.

Найлегше піднятися на Говерлу буде зеленим маршрутом, а спуститися з неї — крутим синім спуском. Підйом по зеленому маршруту можна подолати за 2,5-3,5 години, спуск — в середньому за 2 години. Половина шляху пролягає через тінистий хвойний ліс. Через 1,5 години ви натрапите на чагарники ялівця — він колючий, тому проходьте повз них обережніше. Завершальний етап маршруту проходить по крутому кам'янистому схилу, вкритому альпійськими лугами Чорногори.

Маршрути через Говерлу. Фото: pohod-v-gory.com

Більш досвідченим туристам краще обрати жовтий маршрут через полонину Пожижевську — він складніший, відлюдний та займає близько 5 годин. Ця стежка веде до озера Несамовитого та пролягає через метеостанцію та біостаціонар. Зона вважається нетуристичною, проте там є маршрут.

Маршрут на Говерлу на 2-3 дні

Для тих, хто планує підкорювати гори із наметами, варто обирати маршрути із закарпатської сторони — сіл Кваси, Лазещини та Ясіні.

З Лазещини довжина маршруту сягає 17,2 км та стартує прямо із залізничної станції. Такий підйом вважається найлегшим — перші 12 кілометрів пролягають через ліс із невисоким нахилом. На маршруті можна посмакувати ягодами, сховатися в колибі від негоди та заснути із неймовірними краєвидами на Петрос.

Досвідченим мандрівникам можна підкорювати Говерлу, починаючи свій маршрут із села Квасів на Волині, він також займає 2-3 дні. В цьому селі розташовано джерело із природною мінеральною водою. На цьому треку відразу відкриваються неймовірні краєвиди на гори Близниця та Садовиця.

Маршрут пролягає через полонину Менчулі з автентичними колибами, на ній також розташований біостаціонар Львівського інституту. На треку є унікальне місце між Петросом, Шешулом і Менчул зі столиками, звідки відкриваються просто казкові гірські краєвиди.

