Сколько надо зарабатывать большой семье в 2025 году, чтобы съездить в отпуск за границу

Многие украинцы даже в разгар войны пытаются отложить часть средств на отпуск, чтобы немного отдохнуть и восстановить силы. Постоянные тревоги, ракетные обстрелы, потери и сильные стрессы стали нашими спутниками, поэтому важно выделять время и материальные ресурсы для сохранения ментального и физического здоровья.

Новини.LIVE разбирались, сколько нужно зарабатывать ежемесячно семье с двумя детьми, чтобы позволить себе отдых за границей хотя бы раз в год.

Стоимость отдыха для большой семьи в 2025 году

Туроператор Татьяна Иващук рассказала, что украинцы чаще всего выбирают для отпуска за границей страны поближе — Польшу, Венгрию, Турцию, Болгарию или Египет.

Финансовый консультант Елена Коник рассказала, что бюджетный отдых за границей на 7 ночей для семьи с двумя детьми в среднем обойдется в 100-130 тысяч гривен. В частности, билеты на самолет на четверых в среднем обойдутся ориентировочно в 18-28 тысяч гривен.

Ночь в отеле или апартаментах на человека будет стоить примерно 3-5 тысяч гривен. В бюджет путешествия для большой семьи также стоит закладывать сумму в 10-15 тысяч гривен на экскурсии и развлечения и еще около 3-4,5 тысяч в день на еду.

По словам консультанта, чтобы собрать 100-130 тысяч гривен на отпуск, надо ежемесячно откладывать ориентировочно 8,5-11 тысяч гривен. Чтобы собрать такую сумму, совокупный доход семьи в месяц должен составлять ориентировочно 80-100 тысяч гривен.

