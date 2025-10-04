4 самых красивых острова Италии — где стоит побывать этой осенью (фото)

Итальянский остров Сицилия. Фото: tripadvisor.com

Более 400 островов в Италии занимают одну пятую территории страны. Каждый из них имеет свою уникальную историю, природу и культуру. Благодаря своему многообразию, каждый из туристов может найти развлечения на островах по своему вкусу — от лежания на пляже с вкусными коктейлями до походов в горы и дайвинга.

Подборкой невероятных итальянских островов поделился Lonely Planet.

Искья

Его называют самым зеленым островом Италии. Он поражает невероятными горами, возвышающимися над густыми виноградниками, горячими источниками, ботаническими садами, бухтами, окруженными скалами и пляжами с золотым песком. Здесь снимали фильм 1999 года "Талантливый мистер Рипли".

Сицилия

Остров находится ближе к Северной Африке, чем к материковой части Италии, и поэтому здесь всегда теплый и мягкий климат. Его визитной карточкой является мощный вулкан Этна высотой 3326 м над уровнем моря. Сицилия ассоциируется с маленькими городками на холмах, средневековой Катанией, белоснежными пляжами, сапфирово-голубым небом и невероятной красоты горами.

Сан-Домино

Этот остров восхищает покрытыми соснами скалами, спускающимися к бухтам, белым теплым песком и Адриатическим морем, цвет которого сверкает от яркого голубого до сапфирового. Из порта Сан-Домино можно отправиться на экскурсию на лодках, маршрут которой пролегает через загадочные пещеры.

Капри

Туристы могут насладиться красотой острова, поднявшись на гору Монте-Соларо, высотой 589 м. С ее высоты открываются невероятные виды на Неаполитанский залив. Голубое море, скалы, золотой песок, роскошные виллы, гавани яхт — это все о Капри.

