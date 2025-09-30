В Китае открыли самый высокий в мире мост высотой 656 метров (фото)

Хуацзян Гранд-Каньон. Фото: China Communications Construction

В это воскресенье, 28 сентября, в китайской провинции Гуйчжоу открыли самый высокий в мире мост Хуацзян Гранд-Каньон высотой 656 метров, который построили всего за почти 4 года. Он был создан, чтобы стимулировать туризм и экономический рост в одном из наименее развитых регионов страны, и теперь это архитектурное чудо манит путешественников со всех уголков мира.

Чем уникален мост в Китае

Отмечается, что Хуацзян Гранд-Каньон вдвое выше самого большого моста США Роял Гордж. Он расположен на высоте 292 метра над рекой Арканзас в Колорадо. Его строительство заняло три года и восемь месяцев. В Гуйчжоу также находится второй по высоте мост в мире — Дуге, который был открыт в 2016 году.

Новый мост должен сократить маршрут между двумя берегами каньона с двух часов до двух минут и соединить основные туристические объекты.

На мосту установлен скоростной стеклянный лифт, который доставляет посетителей в кафе, расположенное на высоте 800 метров над рекой. Путешественники также могут попробовать банджи-джампинг на безумной высоте, однако обычная прогулка по стеклянному мосту уже станет экстремальным опытом для любого человека.

Провинцию Гуйчжоу, в которой проживает около 40 миллионов человек, существенно расстроили за последние годы. Сейчас здесь насчитываются более 32 000 мостов, которые уже построены или находятся в стадии строительства. В Гуйчжоу также находится второй по высоте мост в мире, мост Дуге, который был открыт в 2016 году.

