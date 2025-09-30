Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Китай відкрив міст висотою понад 600 метрів — фото

Китай відкрив міст висотою понад 600 метрів — фото

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 20:25
У Китаї відкрили найвищий у світі міст висотою 656 метрів (фото)
Хуацзян Гранд-Каньйон. Фото: China Communications Construction

Цієї неділі, 28 вересня, у китайській провінції Гуйчжоу відкрили найвищий у світі міст Хуацзян Гранд-Каньйон висотою 656 метрів, який побудували всього за майже 4 роки. Його було створено, щоб стимулювати туризм та економічне зростання в одному з найменш розвинених регіонів країни, й тепер це архітектурне диво манить мандрівників з усіх куточків світу.

Про це пише NBC News.

Реклама
Читайте також:

Чим унікальний міст в Китаї

Зазначається, що Хуацзян Гранд-Каньйон вдвічі вищий за найбільший міст США Роял Гордж. Він розташований на висоті 292 метри над річкою Арканзас у Колорадо. Його будівництво тривало три роки й вісім місяців. У Гуйчжоу також знаходиться другий за висотою міст у світі — Дуге, який був відкритий у 2016 році.

Новий міст має скоротити маршрут між двома берегами каньйону із двох годин до двох хвилин і з'єднати основні туристичні об'єкти. 

На мосту встановлено швидкісний скляний ліфт, який доставляє відвідувачів до кав'ярні, розташованої на висоті 800 метрів над річкою. Мандрівники також можуть спробувати банджі-джампінг на шаленій висоті, проте звичайна прогулянка по скляному мосту вже стане екстремальним досвідом для будь-якої людини.

Провінцію Гуйчжоу, в якій проживає близько 40 мільйонів людей, суттєво розбудували за останні роки. Нині тут нараховуються понад 32 000 мостів, які вже побудовані або знаходяться в стадії будівництва. У Гуйчжоу також знаходиться другий за висотою міст у світі, міст Дуге, який був відкритий у 2016 році.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найзеленіший острів Канарських островів. Близько 11% його території охоплює густий лавровий ліс, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також ми писали, в якій європейській країні можна недорого відпочити українцям. 

Китай міст подорож фото будівництво туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації