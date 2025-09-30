У Китаї відкрили найвищий у світі міст висотою 656 метрів (фото)

Хуацзян Гранд-Каньйон. Фото: China Communications Construction

Цієї неділі, 28 вересня, у китайській провінції Гуйчжоу відкрили найвищий у світі міст Хуацзян Гранд-Каньйон висотою 656 метрів, який побудували всього за майже 4 роки. Його було створено, щоб стимулювати туризм та економічне зростання в одному з найменш розвинених регіонів країни, й тепер це архітектурне диво манить мандрівників з усіх куточків світу.

Про це пише NBC News.

Реклама

Читайте також:

Чим унікальний міст в Китаї

Зазначається, що Хуацзян Гранд-Каньйон вдвічі вищий за найбільший міст США Роял Гордж. Він розташований на висоті 292 метри над річкою Арканзас у Колорадо. Його будівництво тривало три роки й вісім місяців. У Гуйчжоу також знаходиться другий за висотою міст у світі — Дуге, який був відкритий у 2016 році.

Новий міст має скоротити маршрут між двома берегами каньйону із двох годин до двох хвилин і з'єднати основні туристичні об'єкти.

На мосту встановлено швидкісний скляний ліфт, який доставляє відвідувачів до кав'ярні, розташованої на висоті 800 метрів над річкою. Мандрівники також можуть спробувати банджі-джампінг на шаленій висоті, проте звичайна прогулянка по скляному мосту вже стане екстремальним досвідом для будь-якої людини.

Провінцію Гуйчжоу, в якій проживає близько 40 мільйонів людей, суттєво розбудували за останні роки. Нині тут нараховуються понад 32 000 мостів, які вже побудовані або знаходяться в стадії будівництва. У Гуйчжоу також знаходиться другий за висотою міст у світі, міст Дуге, який був відкритий у 2016 році.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найзеленіший острів Канарських островів. Близько 11% його території охоплює густий лавровий ліс, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також ми писали, в якій європейській країні можна недорого відпочити українцям.