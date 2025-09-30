Видео
Главная Путешествия Отпуск на Индийском океане — чем поражают Маврикий и Гоа

Отпуск на Индийском океане — чем поражают Маврикий и Гоа

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 18:12
Отдых у Индийского океана, какой курорт выбрать — Маврикий и Гоа
Пляж Маврикия. Фото: tripadvisor.com

Хотя популярные курорты Маврикий и Гоа расположены на берегу Индийского океана — это кардинально разные миры. Гоа подойдет больше для тех, кто любит проводить отпуск в ночных клубах и не тратить много средств, а Маврикий — идеальное место для больших семей и тех, кто обожает приключения.

Новини.LIVE подробнее расскажет о каждом из этих курортов.

Гоа

Пляжный отдых. Курорт поражает своими прекрасными пляжами и сочетанием индийских и португальских культур. Оживленные пляжи с кучей туристов — Баги и Калангута, более спокойно на пляжах Палолема и Агонды.

Культура. На Гоа такое множество фортов, церквей и храмов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни — Базилика Бом-Жезус, Собор Се и Форт Агуада. Их архитектура сочетает не только индийские мотивы — но и европейские.

Ночная жизнь. От пляжных локаций до шумных ночных клубов в городах Бага и Анджуна — везде вы можете танцевать всю ночь под музыку разных жанров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SVH Travel (@svh_travel)

На Гоа можно покататься на водных мотоциклах, а также заняться виндсерфингом и подводным плаванием. Теплые воды Аравийского моря делают этот курорт идеальным для таких видов активного отдыха.

Кухня. Блюда на Гоа — это сочетание индийских и португальских вкусов. Обязательно попробуйте виндалу, ксакути и деликатесы из морепродуктов в местных ресторанчиках и пляжных кафе.

Маврикий

Пляжный отдых. Маврикий может похвастаться одними из самых красивых пляжей в мире, с водой разных оттенков голубого и синего цветов — Бель-Мар, Флик-ан-Флак и Ле-Морн.

Культура. Мультинациональное население острова влияет на его культуру и кухню. Здесь часто проводят разнообразные фестивали, которые сочетают в себе индийские, африканские, французские и китайские мотивы.

Развлечения. Туристам стоит побывать в национальном парке Блэк-Ривер-Гордж, покататься на квадроциклах среди живописных пейзажей и на троллее в густых лесах. Остров также поражает потрясающими водопадами среди пышной зелени — Шамарель и Рочестер.

Роскошные курорты. Маврикий предлагает широкий выбор роскошных курортов со спа-центрами, частными пляжами и другими удобствами для туристов.

Дикая природа. В парке Casela World of Adventures туристы могут окунуться в атмосферу африканского сафари и увидеть вблизи львов, зебр и других диких животных.

Напомним, ранее мы делились подборкой невероятной красоты островов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Они поражают белоснежными пляжами, бирюзовым океаном, тропической зеленью и неповторимой архитектурой.

Также мы писали о самых жарких курортах в Европе в октябре. У тех, кто не успел летом погреться на солнышке, еще есть шанс похвастаться морским загаром.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
