Відпочинок біля Індійського океану, який курорт обрати — Маврикій та Гоа

Хоча популярні курорти Маврикій та Гоа розташовані на березі Індійського океану — це кардинально різні світи. Гоа підійде більше для тих, хто полюбляє проводити відпустку у нічних клубах і не витрачати багато коштів, а Маврикій — ідеальне місце для великих родин та тих, хто обожнює пригоди.

Гоа

Пляжний відпочинок. Курорт вражає своїми прекрасними пляжами та поєднанням індійських і португальських культур. Жваві пляжі з купою туристів — Баги та Калангута, більш спокійно на пляжах Палолема та Агонди.

Культура. На Гоа також безліч фортів, церков та храмів, які варто побачити хоча б раз у житті — Базиліка Бом-Жезус, Собор Се та Форт Агуада. Їх архітектура поєднує не лише індійські мотиви — а і європейські.

Нічне життя. Від пляжних локацій до галасливих нічних клубів у містах Бага та Анджуна — всюди ви можете танцювати всю ніч під музику різних жанрів.

Розваги. На Гоа можна покататися на водних мотоциклах, а також зайнятися віндсерфінгом та підводним плаванням. Теплі води Аравійського моря роблять цей курорт ідеальним для таких видів активного відпочинку.

Кухня. Страви на Гоа — це поєднання індійських і португальських смаків. Обов'язково спробуйте віндалу, ксакуті та делікатеси з морепродуктів у місцевих ресторанчиках і пляжних кафе.

Маврикій

Пляжний відпочинок. Маврикій може похвалитися одними з найкрасивіших пляжів у світі, з водою різних відтінків блакитного та синього кольорів — Бель-Мар, Флік-ан-Флак і Ле-Морн.

Культура. Мультинаціональне населення острова впливає на його культуру та кухню. Тут часто проводять різноманітні фестивалі, які поєднують у собі індійські, африканські, французькі та китайські мотиви.

Розваги. Туристам варто побувати в національному парку Блек-Рівер-Гордж, покататись на квадроциклах серед мальовничих пейзажів та на тролеї в густих лісах. Острів також вражає приголомшливими водоспадами серед пишної зелені — Шамарель і Рочестер.

Розкішні курорти. Маврикій пропонує широкий вибір розкішних курортів зі спа-центрами, приватними пляжами та іншими зручностями для туристів.

Дика природа. У парку Casela World of Adventures туристи можуть поринути в атмосферу африканського сафарі та побачити зблизька левів, зебр та інших диких тварин.

