Головна Мандри Кращі острови Італії — пейзажі, які неможливо забути (фото)

Кращі острови Італії — пейзажі, які неможливо забути (фото)

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 09:15
4 найгарніші острови Італії — де варто побувати цієї осені (фото)
Італійський острів Сицилія. Фото: tripadvisor.com

Понад 400 островів в Італії займають одну п'яту території країни. Кожен з них має свою унікальну історію, природу та культуру. Завдяки цьому різноманіттю, кожен з туристів може знайти розваги на островах за своїм смаком — від лежання на пляжі зі смачними коктейлями до походів у гори та дайвінгу.

Підбіркою неймовірних італійських островів поділився Lonely Planet.

Іскія

Його називають найзеленішим островом Італії. Він вражає неймовірними горами, що здіймаються над густими виноградниками, гарячими джерелами, ботанічними садами, бухтами, оточеними скелями та пляжами із золотим піском. Тут знімали фільм 1999 року "Талановитий містер Ріплі".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ischia - Italy (@ischia)

Сицилія

Острів знаходиться ближче до Північної Африки, ніж до материкової частини Італії, і тому тут завжди теплий та м'який клімат. Його візитівкою є могутній вулкан Етна висотою 3 326 м над рівнем моря. Сицилія асоціюється  з маленькими містечками на пагорбах, середньовічною Катанією, білосніжними пляжами, сапфірово-блакитним небом та неймовірної краси горами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Afar (@afarmedia)

Сан-Доміно 

Цей острів захоплює вкритими соснами скелями, що спускаються до бухт, білим теплим піском та Адріатичним морем, колір якого виблискує від найяскравішого блакитного до сапфірового. З порту Сан-Доміно можна вирушити на екскурсію човнами, маршрут якої пролягає через загадкові печери.

Капрі

Туристи можуть насолодитися красою острову, піднявшись на гору Монте-Соларо, висотою 589 м. З її висоти відкриваються неймовірні краєвиди на Неаполітанську затоку. Блакитне море, скелі, золотий пісок, розкішні вілли, гавані яхт — це все про Капрі.

Нагадаємо, раніше ми ділилися добіркою неймовірної краси островів, які варто побачити хоча б раз у житті. Вони вражають білосніжними пляжами, бірюзовим океаном, тропічною зеленню і неповторною архітектурою.

Також ми писали, де можна провести відпустку на Індійському океані. Чим відрізняється відпочинок на Маврикію та Гоа.

Італія подорож відпустка море туризм острів
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
