Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Головна Мандри 4 спекотні напрямки в Європі для відпочинку у жовтні

4 спекотні напрямки в Європі для відпочинку у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 05:12
Де в Європі можна покупатись у морі в жовтні — підбірка курортів
Острів Кос. Фото: tripadvisor.com

Літо в Україні офіційно закінчилося, ночі стають все довшими, а температура повітря знижується. Проте, якщо ви все ще не готові до гарячого шоколаду та вовняних светрів, у вас ще є шанс насолодитися сонячною відпусткою. Зокрема, в Європі повно курортів, де середня температура в жовтні перевищує 20 °C.

Підбіркою курортів поділився Daily Express.

Читайте також:

Острів Лансароте на Канарських островах

Середня температура на острові в жовтні сягає 26,8 °C. Тут можна добре позасмагати на золотому піску та покупатись у теплих водах. У жовтні на Лансароте випадає мінімум опадів, тому це ідеальний час для піших прогулянок, відвідування місцевих ринків і виноградників, а також занять водними видами спорту. В цей час на острові набагато менше туристів, тож відпочинок буде набагато спокійнішим.

Кіпр

Кіпр в жовтні радує високими температурами, особливо на курорті Пафос, де максимальна температура становить близько 26,7 °C, а сонце світить понад 10 годин на день. Оскільки в жовтні на Кіпрі небагато туристів — мандрівники можуть без великих натовпів оглянути археологічні пам'ятки Пафосу та відвідати гастрономічні фестивалі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cyprus (@cyprus)

Острів Гран-Канарія на Канарах

Середня температура у середині осені тут становить 26,4 °C.  У жовтні тут мандрівники можуть розраховувати на більш спокійний відпочинок, оскільки найбільший наплив туристів припадає на пік літнього сезону у липні. Серед популярних видів активного відпочинку в жовтні — піші прогулянки, збір каштанів, водні види спорту та відпочинок на пляжі.

Острів Кос у Греції

Цей курорт відомий своїми мальовничими пляжами та багатою історією. В жовтні температура тут досягає 26 °C, а сонячних годин на день — близько восьми. Проте в середині осені іноді бувають дощі, тому відвідувачам варто взяти з собою легкий дощовик на всяк випадок. На острові мандрівники можуть відправитися в одноденну поїздку на вулкан Нісірос, дослідити чарівні села острова або просто відпочити на пляжі.

Нагадаємо, раніше ми ділилися добіркою неймовірної краси островів, які варто побачити хоча б раз у житті. Вони вражають білосніжними пляжами, бірюзовим океаном, тропічною зеленню і неповторною архітектурою.

Також ми писали, на якому острові в Італії можна провести відпустку. Кожен з туристів може знайти розваги в цій країні за своїм смаком — від відпочинку на пляжі зі смачними коктейлями до походів у гори та дайвінгу.

подорож осінь жовтень курорти туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
