Де в Європі можна покупатись у морі в жовтні — підбірка курортів

Острів Кос. Фото: tripadvisor.com

Літо в Україні офіційно закінчилося, ночі стають все довшими, а температура повітря знижується. Проте, якщо ви все ще не готові до гарячого шоколаду та вовняних светрів, у вас ще є шанс насолодитися сонячною відпусткою. Зокрема, в Європі повно курортів, де середня температура в жовтні перевищує 20 °C.

Підбіркою курортів поділився Daily Express.

Острів Лансароте на Канарських островах

Середня температура на острові в жовтні сягає 26,8 °C. Тут можна добре позасмагати на золотому піску та покупатись у теплих водах. У жовтні на Лансароте випадає мінімум опадів, тому це ідеальний час для піших прогулянок, відвідування місцевих ринків і виноградників, а також занять водними видами спорту. В цей час на острові набагато менше туристів, тож відпочинок буде набагато спокійнішим.

Кіпр

Кіпр в жовтні радує високими температурами, особливо на курорті Пафос, де максимальна температура становить близько 26,7 °C, а сонце світить понад 10 годин на день. Оскільки в жовтні на Кіпрі небагато туристів — мандрівники можуть без великих натовпів оглянути археологічні пам'ятки Пафосу та відвідати гастрономічні фестивалі.

Острів Гран-Канарія на Канарах

Середня температура у середині осені тут становить 26,4 °C. У жовтні тут мандрівники можуть розраховувати на більш спокійний відпочинок, оскільки найбільший наплив туристів припадає на пік літнього сезону у липні. Серед популярних видів активного відпочинку в жовтні — піші прогулянки, збір каштанів, водні види спорту та відпочинок на пляжі.

Острів Кос у Греції

Цей курорт відомий своїми мальовничими пляжами та багатою історією. В жовтні температура тут досягає 26 °C, а сонячних годин на день — близько восьми. Проте в середині осені іноді бувають дощі, тому відвідувачам варто взяти з собою легкий дощовик на всяк випадок. На острові мандрівники можуть відправитися в одноденну поїздку на вулкан Нісірос, дослідити чарівні села острова або просто відпочити на пляжі.

