Різдвяні ярмарки Європи 2026 — де розважитись туристам взимку

Хоча до Нового року ще кілька місяців, в Європі вже починають готуватися до різдвяних ярмарок та фестивалів. Такі заходи мають багатовікову історію та щороку збирають тисячі туристів з багатьох куточків світу. Святкові пироги, глінтвейн, вироби ручної роботи, ковзанка — тут кожен зможе знайти розваги на свій смак.

Гданськ (Польща)

Різдвяний ярмарок цьогоріч там проходитиме з 21 листопада по 23 грудня 2025 року. Саме Гданський визнаний одним з найкращих різдвяних ярмарків Європи. Святкування проходить в центрі міста. Тут проводять театральні вистави, співають колядки, танцюють та насолоджуються смачною їжею. Основні різдвяні пам'ятки — знаменита венеціанська карусель, куточок Діда Мороза та гігантський освітлений лось, на ім'я Лучек.

Единбург (Шотландія)

Ярмарок в Единбургу триватиме із 15 листопада 2024 року до 4 січня 2026 року. Основні ярмарки розташовані в садах Іст-Принсес-стріт і на Джордж-стріт — на тлі розкішного Единбурзького замку. Ярмарок славиться святковими місцевими стравами та напоями, а також вражає великим вибором унікальних виробів ручної роботи та сувенірів.

Нюрнберг (Німеччина)

Нюрнберзький Christkindlesmarkt — один з найвідоміших і найстаріших ярмарків у світі. Його щороку відкриває "Christkind" — ангельська постать, яка є покровителем ярмарку. Головною візитівкою ярмарку є Нюрнберзький Лебкухен (пряники), Цветшгенменле (фігурки чоловічків із чорносливу) та знамениті Нюрнберзькі ковбаски, приготовані на вогні.

