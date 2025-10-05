Видео
Рождественские праздники в Европе — какие ярмарки стоит посетить

Дата публикации 5 октября 2025 17:05
Рождественские ярмарки Европы 2026 — где развлечься туристам зимой
Ярмарка в Нюрнберге. Фото: helenabradbury.com

Хотя до Нового года еще несколько месяцев, в Европе уже начинают готовиться к рождественским ярмаркам и фестивалям. Такие мероприятия имеют многовековую историю и ежегодно собирают тысячи туристов из многих уголков мира. Праздничные пироги, глинтвейн, изделия ручной работы, каток — здесь каждый сможет найти развлечения на свой вкус.

Об этом пишет Daily Express.

Гданьск (Польша)

Рождественская ярмарка в этом году там будет проходить с 21 ноября по 23 декабря 2025 года. Именно Гданьск признан одним из лучших рождественских ярмарок Европы. Празднование проходит в центре города. Здесь проводят театральные представления, поют колядки, танцуют и наслаждаются вкусной едой. Основные рождественские достопримечательности — знаменитая венецианская карусель, уголок Деда Мороза и гигантский светящийся лось, по имени Лучек.

Эдинбург (Шотландия)

Ярмарка в Эдинбурге продлится с 15 ноября 2024 года до 4 января 2026 года. Основные ярмарки расположены в садах Ист-Принсес-стрит и на Джордж-стрит — на фоне роскошного Эдинбургского замка. Ярмарка славится праздничными местными блюдами и напитками, а также поражает большим выбором уникальных изделий ручной работы и сувениров.

Нюрнберг (Германия)

Нюрнбергская Christkindlesmarkt — одна из самых известных и старейших ярмарок в мире. Ее ежегодно открывает "Christkind" — ангельская фигура, которая является покровителем ярмарки. Главной визитной карточкой ярмарки является Нюрнбергский Лебкухен (пряники), Цветшгенменле (фигурки человечков из чернослива) и знаменитые Нюрнбергские колбаски, приготовленные на огне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by thrillist (@thrillist)

Напомним, ранее мы рассказывали о самом зеленом острове Канарских островов. Около 11% его территории охватывает густой лавровый лес, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также мы писали о недорогом курорте в Европе у океана, который станет идеальным вариантом для тех, кто обожает серфинг. На этом курорте также довольно доступные цены на апартаменты.

