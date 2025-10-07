Видео
4 жарких направления в Европе для отдыха в октябре

4 жарких направления в Европе для отдыха в октябре

Ua ru
7 октября 2025
Где в Европе можно искупаться в море в октябре — подборка курортов
Остров Кос. Фото: tripadvisor.com

Лето в Украине официально закончилось, ночи становятся все длиннее, а температура воздуха снижается. Однако если вы все еще не готовы к горячему шоколаду и шерстяным свитерам, у вас еще есть шанс насладиться солнечным отпуском. В частности, в Европе полно курортов, где средняя температура в октябре превышает 20 °C.

Подборкой курортов поделился Daily Express.

Читайте также:

Остров Лансароте на Канарских островах

Средняя температура на острове в октябре достигает 26,8 °C. Здесь можно хорошо позагорать на золотом песке и искупаться в теплых водах. В октябре на Лансароте выпадает минимум осадков, поэтому это идеальное время для пеших прогулок, посещения местных рынков и виноградников, а также занятий водными видами спорта. В это время на острове гораздо меньше туристов, поэтому отдых будет намного спокойнее.

Кипр

Кипр в октябре радует высокими температурами, особенно на курорте Пафос, где максимальная температура составляет около 26,7 °C, а солнце светит более 10 часов в день. Поскольку в октябре на Кипре немного туристов — путешественники могут без больших толп осмотреть археологические памятники Пафоса и посетить гастрономические фестивали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cyprus (@cyprus)

Остров Гран-Канария на Канарах

Средняя температура в середине осени здесь составляет 26,4 °C. В октябре здесь путешественники могут рассчитывать на более спокойный отдых, поскольку наибольший наплыв туристов приходится на пик летнего сезона в июле. Среди популярных видов активного отдыха в октябре — пешие прогулки, сбор каштанов, водные виды спорта и отдых на пляже.

Остров Кос в Греции

Этот курорт известен своими живописными пляжами и богатой историей. В октябре температура здесь достигает 26 °C, а солнечных часов в день — около восьми. Однако в середине осени иногда бывают дожди, поэтому посетителям стоит взять с собой легкий дождевик на всякий случай. На острове путешественники могут отправиться в однодневную поездку на вулкан Нисирос, исследовать очаровательные деревни острова или просто отдохнуть на пляже.

Напомним, ранее мы делились подборкой невероятной красоты островов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Они поражают белоснежными пляжами, бирюзовым океаном, тропической зеленью и неповторимой архитектурой.

Также мы писали, на каком острове в Италии можно провести отпуск. Каждый из туристов может найти развлечения в этой стране по своему вкусу — от отдыха на пляже с вкусными коктейлями до походов в горы и дайвинга.

путешествие осень октябрь курорты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
