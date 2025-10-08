Видео
Осенний отпуск в Барселоне — можно ли купаться и загорать

Дата публикации 8 октября 2025 15:15
Отпуск в Барселоне осенью 2025 года — какая погода и теплое ли море
Пляжи в Барселоне. Фото: tripadvisor.com

Столица Испании Барселона может похвастаться прекрасной погодой почти круглый год, даже после окончания лета. Осень является прекрасным временем для отдыха на пляже — здесь можно не только поплавать, но и заняться популярными водными видами спорта и позагорать. Именно в этот период туристов в разы меньше, а температура для прогулок — максимально комфортная.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему стоит запланировать осенний отпуск именно в Барселоне.

Чем уникальна столица Испании

Погода в октябре отличная для туристов, желающих осмотреть жемчужины Барселоны. Средняя температура в середине осени здесь 23 градуса. Благодаря такой погоде вам будет удобно передвигаться по городу на общественном транспорте.

В октябре в среднем только 6 дождливых дней, поэтому погода в Барселоне идеально подходит для долгих экскурсий по городу. Однако для прогулки по набережной или для поездки на канатной дороге до Монжуика для комфорта возьмите с собой легкую куртку или свитер.

Кроме того, пляжи Барселоны не закрываются после августа. Именно осень — лучший сезон для серфинга и других водных видов спорта в Барселоне. Волны Средиземного моря становятся более мощными. В городе полно школ, которые предлагают уроки и все необходимое снаряжение для того, чтобы вы освоили бурное море. Именно этот сезон идеально подходит для тех, кто любит плавать в открытом море.

Кроме того, в столице Испании солнечные дни круглый год, поэтому осенью здесь можно позагорать. Осеннее солнце не такое палящее, поэтому существенно снижаются шансы получить сильные ожоги. Сентябрь, октябрь и ноябрь — тихие месяцы на пляже, и легко найти спокойное место, чтобы разложить полотенце и отдохнуть.

Напомним, ранее мы рассказывали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без доплат. За превышение разрешенных размеров компании взимают космические суммы в аэропорту.

Также мы писали, сколько надо откладывать ежемесячно большой семье, чтобы позволить себе отдых за границей раз в год. Мы посчитали средние расходы на отпуск в Польше, Венгрии, Турции и Болгарии.

путешествие Испания осень Барселона туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
