Отпуск в Барселоне осенью 2025 года — какая погода и теплое ли море

Пляжи в Барселоне. Фото: tripadvisor.com

Столица Испании Барселона может похвастаться прекрасной погодой почти круглый год, даже после окончания лета. Осень является прекрасным временем для отдыха на пляже — здесь можно не только поплавать, но и заняться популярными водными видами спорта и позагорать. Именно в этот период туристов в разы меньше, а температура для прогулок — максимально комфортная.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему стоит запланировать осенний отпуск именно в Барселоне.

Чем уникальна столица Испании

Погода в октябре отличная для туристов, желающих осмотреть жемчужины Барселоны. Средняя температура в середине осени здесь 23 градуса. Благодаря такой погоде вам будет удобно передвигаться по городу на общественном транспорте.

В октябре в среднем только 6 дождливых дней, поэтому погода в Барселоне идеально подходит для долгих экскурсий по городу. Однако для прогулки по набережной или для поездки на канатной дороге до Монжуика для комфорта возьмите с собой легкую куртку или свитер.

Кроме того, пляжи Барселоны не закрываются после августа. Именно осень — лучший сезон для серфинга и других водных видов спорта в Барселоне. Волны Средиземного моря становятся более мощными. В городе полно школ, которые предлагают уроки и все необходимое снаряжение для того, чтобы вы освоили бурное море. Именно этот сезон идеально подходит для тех, кто любит плавать в открытом море.

Кроме того, в столице Испании солнечные дни круглый год, поэтому осенью здесь можно позагорать. Осеннее солнце не такое палящее, поэтому существенно снижаются шансы получить сильные ожоги. Сентябрь, октябрь и ноябрь — тихие месяцы на пляже, и легко найти спокойное место, чтобы разложить полотенце и отдохнуть.

