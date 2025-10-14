Де у світі найбільші пенсії — країна в Європі

Пенсіонери радіють життю. Фото: freepik.com

В одній із європейських країн пенсіонери отримують понад 6 тисяч євро на місяць. Влада виплачує громадянам літнього віку суму яка приблизно в п'ять разів перевищує середні витрати на проживання. Окрім того, на залишаючись вдома на заслуженому відпочинку, вони можуть насолоджуватися м'яким кліматом із середньою температурою близько 24 °C.

Де найбільші у світі пенсії

Портал Almond Financial проаналізував найбільші пенсії в Європі. У 2025 році Люксембург другий рік поспіль очолив щорічний індекс пенсійної окупності, виплачуючи пенсіонерам щомісяця 6488,83 євро.

При цьому місячні витрати пенсіонерів на проживання в Люксембурзі складають приблизно 1000 євро. Тобто виплати літнім людям тут в п'ять разів перевищують суму, необхідну їм для закриття своїх базових потреб.

За даними Expatica, офіційний вік виходу на державну пенсію в Люксембурзі становить 65 років, і щоб отримати право на часткові виплати, працівники повинні мати щонайменше 10 років страхового стажу на момент досягнення 65 років. Щоб претендувати на повну державну пенсію, працівники повинні отримати щонайменше 40 років страхового стажу.

