Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Понад 6 тисяч євро — в якій країні Європи найвищі пенсії

Понад 6 тисяч євро — в якій країні Європи найвищі пенсії

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 10:12
Де у світі найбільші пенсії — країна в Європі
Пенсіонери радіють життю. Фото: freepik.com

В одній із європейських країн пенсіонери отримують понад 6 тисяч євро на місяць. Влада виплачує громадянам літнього віку суму  яка приблизно в п'ять разів перевищує середні витрати на проживання. Окрім того, на залишаючись вдома на заслуженому відпочинку, вони можуть насолоджуватися м'яким кліматом із середньою температурою близько 24 °C.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Де найбільші у світі пенсії

Портал Almond Financial проаналізував найбільші пенсії в Європі. У 2025 році Люксембург другий рік поспіль очолив щорічний індекс пенсійної окупності, виплачуючи пенсіонерам щомісяця 6488,83 євро.

При цьому місячні витрати пенсіонерів на проживання в Люксембурзі складають приблизно 1000 євро. Тобто виплати літнім людям тут в п'ять разів перевищують суму, необхідну їм для закриття своїх базових потреб.

За даними Expatica, офіційний вік виходу на державну пенсію в Люксембурзі становить 65 років, і щоб отримати право на часткові виплати, працівники повинні мати щонайменше 10 років страхового стажу на момент досягнення 65 років. Щоб претендувати на повну державну пенсію, працівники повинні отримати щонайменше 40 років страхового стажу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найзеленіший острів Канарських островів. Близько 11% його території охоплює густий лавровий ліс, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також ми писали, в якій європейській країні можна недорого відпочити українцям. Це справжній рай для тих, хто мріє підкорити хвилі та опанувати серф.

виплати пенсії подорож гроші туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації