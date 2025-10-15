Понте Тібетано — чим унікальний найвищий пішохідний міст в Італії

Тибетський міст в Італії. Фото: pontetibetano.net

Найвищий пішохідний міст Європи висотою 175 метрів з'єднав два мальовничі італійські селища. Він має назву Тибетський міст (Понте Тібетано) та розташований посеред лісу, звідки відкриваються неймовірні краєвиди на долину річки Вігі. Проте прогулянка новим пішохідним маршрутом точно не підійде для людей зі слабкими нервами.

Новий міст в Італії

Зазначається, що новий міст з'єднав середньовічні селища Селлано та Монтесанто, розташовані на березі річки Вігі. Його довжина становить 600 метрів, а перехід через міст займає приблизно 30–45 хвилин.

Однак тим, хто боїться висоти, слід бути обережними. Хоча з мосту відкриваються чудові краєвиди на навколишні італійські пагорби, по ньому не варто гуляти людям зі слабкими нервами. Його нахил складає 68 метрів, а між сполучними планками є проміжки, які відкривають вид знизу.

Тибетський міст відкритий для туристів з червня по листопад, вхідний квиток коштує 12 євро. Той, хто планує перейти міст — має бути у спеціальному взутті, інакше персонал може відмовити.

