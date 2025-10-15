Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Найвищий в Європі — в Італії відкрили міст для екстремалів

Найвищий в Європі — в Італії відкрили міст для екстремалів

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 18:12
Понте Тібетано — чим унікальний найвищий пішохідний міст в Італії
Тибетський міст в Італії. Фото: pontetibetano.net

Найвищий пішохідний міст Європи висотою 175 метрів з'єднав два мальовничі італійські селища. Він має назву Тибетський міст (Понте Тібетано) та розташований посеред лісу, звідки відкриваються неймовірні краєвиди на долину річки Вігі. Проте прогулянка новим пішохідним маршрутом точно не підійде для людей зі слабкими нервами.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Новий міст в Італії

Зазначається, що новий міст з'єднав середньовічні селища Селлано та Монтесанто, розташовані на березі річки Вігі. Його довжина становить 600 метрів, а перехід через міст займає приблизно 30–45 хвилин.

Однак тим, хто боїться висоти, слід бути обережними. Хоча з мосту відкриваються чудові краєвиди на навколишні італійські пагорби, по ньому не варто гуляти людям зі слабкими нервами. Його нахил складає 68 метрів, а між сполучними планками є проміжки, які відкривають вид знизу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Umbria (@umbria_italy)

Тибетський міст відкритий для туристів з червня по листопад, вхідний квиток коштує 12 євро. Той, хто планує перейти міст — має бути у спеціальному взутті, інакше персонал може відмовити.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найзеленіший острів Канарських островів. Близько 11% його території охоплює густий лавровий ліс, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також ми писали, в якій європейській країні можна недорого відпочити українцям. Це справжній рай для тих, хто мріє підкорити хвилі та опанувати серф.

Італія міст подорож рекорд туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації