Туристи знайшли острів, який ніби зійшов зі сторінок казки

Туристи знайшли острів, який ніби зійшов зі сторінок казки

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 10:12
Де відпочити у Франції восени — казковий острів зі старовинним абатством (фото)
Абатство Мон-Сен-Мішель. Фото: tripadvisor.com

Між Нормандією та Бретанью у Франції розташований чарівний острів, який нагадує казкову країну. На його вершині стоїть старовинне абатство, а до вершини пагорбів ведуть звивисті бруковані вулички, уздовж яких розкинулися бутики та кафе. Хоча це дуже популярна локація серед туристів, тут проживає лише 29 осіб.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Чим унікальний острів Мон-Сен-Мішель

Зазначається, що острів оточений товстими неприступними стінами, які перетворюють цей чарівний острів на фортецю. Тут проживає всього 29 мешканців, проте щороку сюди з'їжджаються мільйони туристів.

Цей дивовижний райський куточок — Мон-Сен-Мішель — старовинне місто, яке, за легендою, було побудоване за вказівкою архангела Михаїла, який з'явився єпископу в 708 році. Архангел наказав єпископу Авранша побудувати церкву на вершині скелястого острова.

Абатство й острів пережили дві облоги під час Сторічної війни та стали історичною пам'яткою в 1874 році. У 1978 році острів було внесно до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

В Мон-Сен-Мішель спостерігаються одні з найвищих припливів у Європі, а в літні місяці тут можна побачити дельфінів, які граються у водах.

Соляні болота навколо острова часто використовують для вирощування овець і ягнят. Ягнята тут є місцевим делікатесом, який подають у розкішних ресторанах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на якому острові в Італії можна провести відпустку. Кожен з туристів може знайти розваги в цій країні на свій смак — від відпочинку на пляжі зі смачними коктейлями до походів у гори та дайвінгу.

Також ми писали, як не стати жертвою аферистів у Єгипті. Туристи мають постійно бути в стані підвищеної готовності до кишенькових крадіжок, шахрайства, завищення цін і домагань.

Автор:
Анна Куделюк
Автор:
Анна Куделюк
