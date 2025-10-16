Де відпочити у Франції восени — казковий острів зі старовинним абатством (фото)

Абатство Мон-Сен-Мішель. Фото: tripadvisor.com

Між Нормандією та Бретанью у Франції розташований чарівний острів, який нагадує казкову країну. На його вершині стоїть старовинне абатство, а до вершини пагорбів ведуть звивисті бруковані вулички, уздовж яких розкинулися бутики та кафе. Хоча це дуже популярна локація серед туристів, тут проживає лише 29 осіб.

Чим унікальний острів Мон-Сен-Мішель

Зазначається, що острів оточений товстими неприступними стінами, які перетворюють цей чарівний острів на фортецю. Тут проживає всього 29 мешканців, проте щороку сюди з'їжджаються мільйони туристів.

Цей дивовижний райський куточок — Мон-Сен-Мішель — старовинне місто, яке, за легендою, було побудоване за вказівкою архангела Михаїла, який з'явився єпископу в 708 році. Архангел наказав єпископу Авранша побудувати церкву на вершині скелястого острова.

Абатство й острів пережили дві облоги під час Сторічної війни та стали історичною пам'яткою в 1874 році. У 1978 році острів було внесно до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

В Мон-Сен-Мішель спостерігаються одні з найвищих припливів у Європі, а в літні місяці тут можна побачити дельфінів, які граються у водах.

Соляні болота навколо острова часто використовують для вирощування овець і ягнят. Ягнята тут є місцевим делікатесом, який подають у розкішних ресторанах.

