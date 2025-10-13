Як не стати жертвою шахраїв у Єгипті — правила безпеки

Краєвиди Єгипту. Фото: tripadvisor.com

Багато єгиптян обманюють туристів, щоб вижити, адже в країні дуже низькі заробітні плати. Мандрівники часто стикаються з агресивними вуличними продавцями, шахрайськими схемами із таксі та гідами, які буквально вимагають чайові після надання нав'язаної допомоги. Перед відпочинком у Єгипті варто ознайомитися із правилами безпеки.

Як не стати жертвою аферистів у Єгипті

У Єгипті туристи повинні бути в стані підвищеної готовності до кишенькових крадіжок, шахрайства, завищення цін і домагань.

Правила безпеки в Єгипті:

Тримайтеся жвавих та добре освітлених вулиць, особливо після настання темряви. Уникайте порожніх провулків — тут туристи стають легкою здобиччю. Як європеєць ви вже виділяєтеся з натовпу, тому не привертайте зайвої уваги яскравими прикрасами, дизайнерськими сумочками чи відвертим одягом. Будьте готові відповісти: "Ні, дякую". Багато шахраїв після того, як турист погоджується прийняти якусь дрібничку, починають вимагати космічні гроші за неї. Уважність до місцевих звичаїв, стриманий одяг та повага до співрозмовників допоможе вам уникнути конфліктів та заслужити повагу єгиптян.

