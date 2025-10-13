Як не стати жертвою шахраїв у Єгипті — правила безпеки

Відпустка у Єгипті — як не стати жертвою аферистів
Багато єгиптян обманюють туристів, щоб вижити, адже в країні дуже низькі заробітні плати. Мандрівники часто стикаються з агресивними вуличними продавцями, шахрайськими схемами із таксі та гідами, які буквально вимагають чайові після надання нав'язаної допомоги. Перед відпочинком у Єгипті варто ознайомитися із правилами безпеки.
Як не стати жертвою аферистів у Єгипті
У Єгипті туристи повинні бути в стані підвищеної готовності до кишенькових крадіжок, шахрайства, завищення цін і домагань.
Правила безпеки в Єгипті:
- Тримайтеся жвавих та добре освітлених вулиць, особливо після настання темряви. Уникайте порожніх провулків — тут туристи стають легкою здобиччю.
- Як європеєць ви вже виділяєтеся з натовпу, тому не привертайте зайвої уваги яскравими прикрасами, дизайнерськими сумочками чи відвертим одягом.
- Будьте готові відповісти: "Ні, дякую". Багато шахраїв після того, як турист погоджується прийняти якусь дрібничку, починають вимагати космічні гроші за неї.
- Уважність до місцевих звичаїв, стриманий одяг та повага до співрозмовників допоможе вам уникнути конфліктів та заслужити повагу єгиптян.
