Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Отпуск в Египте — как не стать жертвой аферистов

Отпуск в Египте — как не стать жертвой аферистов

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 18:12
Как не стать жертвой мошенников в Египте — правила безопасности
Пейзажи Египта. Фото: tripadvisor.com

Многие египтяне обманывают туристов, чтобы выжить, ведь в стране очень низкие заработные платы. Путешественники часто сталкиваются с агрессивными уличными продавцами, мошенническими схемами с такси и гидами, которые буквально требуют чаевые после оказания нежелательной помощи. Перед отдыхом в Египте стоит ознакомиться с правилами безопасности.

Об этом пишет New York Post.

Реклама
Читайте также:

Как не стать жертвой аферистов в Египте

В Египте туристы должны быть в состоянии повышенной готовности к карманным кражам, мошенничеству, завышению цен и домогательствам.

Правила безопасности в Египте:

  1. Держитесь оживленных и хорошо освещенных улиц, особенно после наступления темноты. Избегайте пустых переулков — здесь туристы становятся легкой добычей.
  2. Как европеец, вы уже выделяетесь из толпы, поэтому не привлекайте лишнего внимания яркими украшениями, дизайнерскими сумочками или откровенной одеждой.
  3. Будьте готовы ответить: "Нет, спасибо". Многие мошенники после того, как турист соглашается принять какую-то безделушку, начинают требовать космические деньги за нее.
  4. Внимательность к местным обычаям, сдержанная одежда и уважение к собеседникам поможет вам избежать конфликтов и заслужить уважение египтян.

Напомним, ранее мы делились подборкой невероятной красоты островов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Они поражают белоснежными пляжами, бирюзовым океаном, тропической зеленью и неповторимой архитектурой.

Также мы писали, на каком острове в Италии можно провести отпуск. Каждый из туристов может найти развлечения в этой стране на свой вкус — от отдыха на пляже с вкусными коктейлями до походов в горы и дайвинга.

отдых путешествие Египет мошенничество советы туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации