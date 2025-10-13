Как не стать жертвой мошенников в Египте — правила безопасности

Пейзажи Египта. Фото: tripadvisor.com

Многие египтяне обманывают туристов, чтобы выжить, ведь в стране очень низкие заработные платы. Путешественники часто сталкиваются с агрессивными уличными продавцами, мошенническими схемами с такси и гидами, которые буквально требуют чаевые после оказания нежелательной помощи. Перед отдыхом в Египте стоит ознакомиться с правилами безопасности.

Как не стать жертвой аферистов в Египте

В Египте туристы должны быть в состоянии повышенной готовности к карманным кражам, мошенничеству, завышению цен и домогательствам.

Правила безопасности в Египте:

Держитесь оживленных и хорошо освещенных улиц, особенно после наступления темноты. Избегайте пустых переулков — здесь туристы становятся легкой добычей. Как европеец, вы уже выделяетесь из толпы, поэтому не привлекайте лишнего внимания яркими украшениями, дизайнерскими сумочками или откровенной одеждой. Будьте готовы ответить: "Нет, спасибо". Многие мошенники после того, как турист соглашается принять какую-то безделушку, начинают требовать космические деньги за нее. Внимательность к местным обычаям, сдержанная одежда и уважение к собеседникам поможет вам избежать конфликтов и заслужить уважение египтян.

