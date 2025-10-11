Видео
Дата публикации 11 октября 2025 12:22
Отпуск в Турции 2025 — курорт с самым теплым морем
Пляж Коньяалти. Фото: tripadvisor.com

Турция — это довольно популярный курорт среди европейцев и украинцев. Здесь есть много доступных вариантов отдыха по системе "все включено", чистые пляжи с золотым песком и теплой водой. Эту страну омывают сразу четыре моря — Эгейское, Черное, Мраморное и Средиземное.

О пляже с самым теплым морем в Турции пишет портал 112.ua.

Читайте также:

Самый комфортный курорт для купания

Пляжем с самым теплым морем оказался Коньяалты, который простирается вдоль побережья Средиземного моря и расположен к западу от Анталии. Средняя температура воды здесь достигает +27,8 °C. Этот курорт уникален тем, что расположен среди сосновых лесов Таврских гор.

Именно этот пляж был отмечен знаком отличия Голубой флаг. Такая награда показывает, что это место является абсолютно безопасным для купания. На Коньяалты можно не только плавать и загорать. На пляже много атмосферных ресторанов с живой музыкой, где можно вкусно поужинать морепродуктами на закате.

Отдыхающим также стоит обязательно посетить смотровые площадки, которые открывают невероятные виды на природные достопримечательности, а также побывать в местном дельфинарии.

Напомним, ранее мы делились подборкой невероятной красоты островов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Они поражают белоснежными пляжами, бирюзовым океаном, тропической зеленью и неповторимой архитектурой.

Также мы писали, на каком острове в Италии можно провести отпуск. Каждый из туристов может найти развлечения в этой стране по своему вкусу — от отдыха на пляже с вкусными коктейлями до походов в горы и дайвинга.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
