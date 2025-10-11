Отпуск в Турции 2025 — курорт с самым теплым морем

Пляж Коньяалти. Фото: tripadvisor.com

Турция — это довольно популярный курорт среди европейцев и украинцев. Здесь есть много доступных вариантов отдыха по системе "все включено", чистые пляжи с золотым песком и теплой водой. Эту страну омывают сразу четыре моря — Эгейское, Черное, Мраморное и Средиземное.

О пляже с самым теплым морем в Турции пишет портал 112.ua.

Самый комфортный курорт для купания

Пляжем с самым теплым морем оказался Коньяалты, который простирается вдоль побережья Средиземного моря и расположен к западу от Анталии. Средняя температура воды здесь достигает +27,8 °C. Этот курорт уникален тем, что расположен среди сосновых лесов Таврских гор.

Именно этот пляж был отмечен знаком отличия Голубой флаг. Такая награда показывает, что это место является абсолютно безопасным для купания. На Коньяалты можно не только плавать и загорать. На пляже много атмосферных ресторанов с живой музыкой, где можно вкусно поужинать морепродуктами на закате.

Отдыхающим также стоит обязательно посетить смотровые площадки, которые открывают невероятные виды на природные достопримечательности, а также побывать в местном дельфинарии.

