Відпустка у Туреччині 2025 — курорт із найтеплішим морем

Пляж Коньяалти. Фото: tripadvisor.com

Туреччина — це доволі популярний курорт серед європейців та українців. Тут є багато доступних варіантів відпочинку за системою "все включено", чисті пляжі із золотим піском та теплою водою. Цю країну омивають одразу чотири моря — Егейське, Чорне, Мармурове та Середземне.

Про пляж із найтеплішим морем у Туреччині пише портал 112.ua.

Найкомфортніший курорт для купання

Пляжем із найтеплішим морем виявився Коньяалти, який простягається вздовж узбережжя Середземного моря та розташований на захід від Анталії. Середня температура води тут сягає +27,8 °C. Цей курорт унікальний тим, що розташований серед соснових лісів Таврських гір.

Саме цей пляж отримав відзнаку Блакитний прапор. Така нагорода показує, що це місце є абсолютно безпечним для купання. На Коньяалти можна не лише плавати та засмагати. На пляжі багато атмосферних ресторанів із живою музикою, де можна смачно повечеряти морепродуктами на заході сонця.

Відпочивальникам також варто обов'язково відвідати оглядові майданчики, які відкривають неймовірні краєвиди на природні пам'ятки, а також побувати у місцевому дельфінарії.

