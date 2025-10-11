Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Країна чотирьох морів — де найтепліший пляж у Туреччині

Країна чотирьох морів — де найтепліший пляж у Туреччині

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 12:22
Відпустка у Туреччині 2025 — курорт із найтеплішим морем
Пляж Коньяалти. Фото: tripadvisor.com

Туреччина — це доволі популярний курорт серед європейців та українців. Тут є багато доступних варіантів відпочинку за системою "все включено", чисті пляжі із золотим піском та теплою водою. Цю країну омивають одразу чотири моря — Егейське, Чорне, Мармурове та Середземне.

Про пляж із найтеплішим морем у Туреччині пише портал 112.ua.

Реклама
Читайте також:

Найкомфортніший курорт для купання

Пляжем із найтеплішим морем виявився Коньяалти, який простягається вздовж узбережжя Середземного моря та розташований на захід від Анталії. Середня температура води тут сягає +27,8 °C. Цей курорт унікальний тим, що розташований серед соснових лісів Таврських гір.

Саме цей пляж отримав відзнаку Блакитний прапор. Така нагорода показує, що це місце є абсолютно безпечним для купання. На Коньяалти можна не лише плавати та засмагати. На пляжі багато атмосферних ресторанів із живою музикою, де можна смачно повечеряти морепродуктами на заході сонця.

Відпочивальникам також варто обов'язково відвідати оглядові майданчики, які відкривають неймовірні краєвиди на природні пам'ятки, а також побувати у місцевому дельфінарії.

Нагадаємо, раніше ми ділилися добіркою неймовірної краси островів, які варто побачити хоча б раз у житті. Вони вражають білосніжними пляжами, бірюзовим океаном, тропічною зеленню і неповторною архітектурою.

Також ми писали, на якому острові в Італії можна провести відпустку. Кожен з туристів може знайти розваги в цій країні на свій смак — від відпочинку на пляжі зі смачними коктейлями до походів у гори та дайвінгу.

Туреччина подорож відпустка море сгоріти на сонці
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації