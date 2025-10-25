Отдых в горах 2026 — лучшие горнолыжные курорты Европы

Туристки катаются на лыжах. Фото: pexels.com

Уже чуть больше чем через месяц придет зима, однако именно сейчас время планировать желанный отпуск и бронировать жилье. В Европе есть много невероятных горнолыжных курортов, которые дарят незабываемые впечатления. Октябрь — идеальная пора искать лучшие трассы, уютные шале и выгодные предложения.

Подборкой лучших горнолыжных курортов поделился The Telegraph.

Куршавель во Франции

Этот курорт имеет наибольшее количество звезд Мишлен среди всех горнолыжных курортов мира — в этом году ресторан Baumanière 1850 получил вторую звезду, а в новом пятизвездочном отеле Maya можно попробовать блюда японской и тайской кухни. Самый дорогой курорт Ski France предлагает неделю проживания с завтраком в двухзвездочном отеле Hôtel Courchevel Olympic от 1 200 евро.

Кранска Гора в Словении

Кранска Гора сочетает альпийский шарм с центрально-европейскими ценами. Курорт расположен на пересечении границ Словении, Италии и Австрии. Несмотря на то, что здесь проводятся соревнования Кубка мира по лыжному спорту, курорт остается малопопулярным и здесь в разы меньше туристов чем в Куршавеле. Отели стоит бронировать уже сейчас. Цены на ски-пассы стартуют от 35 евро.

Санкт-Антон в Австрии

Это идеальное место, где можно активно кататься на лыжах и весело проводить время. В последние годы он стал более роскошным и более дорогим, но многие утверждают, но эмоции полученные здесь стоят каждой копейки. Этот курорт подойдет лыжникам среднего уровня и профессионалам. Средняя стоимость проживания в отеле за 7 ночей, включая ски-пассы и завтраки обойдется в 1 700 евро.

