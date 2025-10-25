Видео
Горнолыжные курорты Европы — куда поехать на отдых зимой

Дата публикации 25 октября 2025 09:15
обновлено: 16:40
Отдых в горах 2026 — лучшие горнолыжные курорты Европы
Туристки катаются на лыжах. Фото: pexels.com

Уже чуть больше чем через месяц придет зима, однако именно сейчас время планировать желанный отпуск и бронировать жилье. В Европе есть много невероятных горнолыжных курортов, которые дарят незабываемые впечатления. Октябрь — идеальная пора искать лучшие трассы, уютные шале и выгодные предложения.

Подборкой лучших горнолыжных курортов поделился The Telegraph.

Куршавель во Франции

Этот курорт имеет наибольшее количество звезд Мишлен среди всех горнолыжных курортов мира — в этом году ресторан Baumanière 1850 получил вторую звезду, а в новом пятизвездочном отеле Maya можно попробовать блюда японской и тайской кухни. Самый дорогой курорт Ski France предлагает неделю проживания с завтраком в двухзвездочном отеле Hôtel Courchevel Olympic от 1 200 евро.

Кранска Гора в Словении

Кранска Гора сочетает альпийский шарм с центрально-европейскими ценами. Курорт расположен на пересечении границ Словении, Италии и Австрии. Несмотря на то, что здесь проводятся соревнования Кубка мира по лыжному спорту, курорт остается малопопулярным и здесь в разы меньше туристов чем в Куршавеле. Отели стоит бронировать уже сейчас. Цены на ски-пассы стартуют от 35 евро.

Санкт-Антон в Австрии

Это идеальное место, где можно активно кататься на лыжах и весело проводить время. В последние годы он стал более роскошным и более дорогим, но многие утверждают, но эмоции полученные здесь стоят каждой копейки. Этот курорт подойдет лыжникам среднего уровня и профессионалам. Средняя стоимость проживания в отеле за 7 ночей, включая ски-пассы и завтраки обойдется в 1 700 евро.

Ранее мы рассказывали об удивительном райском уголке — острове Мон-Сен-Мишель, расположенном между Нормандией и Бретанью во Франции. Хотя это очень популярная локация среди туристов, здесь проживает всего 29 человек.

Также мы писали о самых популярных курортах на Индийском океане — Маврикий и Гоа. Гоа подойдет больше для тех, кто любит проводить отпуск в ночных клубах и не тратить много средств, а Маврикий — идеальное место для больших семей и тех, кто обожает приключения.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
