Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Гірськолижні курорти Європи — куди поїхати на відпочинок зимою

Гірськолижні курорти Європи — куди поїхати на відпочинок зимою

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 09:15
Оновлено: 16:40
Відпочинок в горах 2026 — найкращі гірськолижні курорти Європи
Туристки катаються на лижах. Фото: pexels.com

Вже трохи більше ніж за місяць прийде зима, проте саме зараз час планувати омріяну відпустку та бронювати житло. В Європі є багато неймовірних гірськолижних курортів, які дарують незабутні враження. Жовтень — ідеальна пора шукати найкращі траси, затишні шале та вигідні пропозиції.

Підбіркою найкращих гірськолижних курортів поділився The Telegraph.

Реклама
Читайте також:

Куршевель у Франції

Цей курорт має найбільшу кількість зірок Мішлен серед усіх гірськолижних курортів світу – цього року ресторан Baumanière 1850 отримав другу зірку, а в новому п'ятизірковому готелі Maya можна скуштувати страви японської та тайської кухні. Найдорожчий курорт Ski France пропонує тиждень проживання зі сніданком у двозірковому готелі Hôtel Courchevel Olympic від 1 200 євро.

Кранська Гора у Словенії

Кранська Гора поєднує альпійський шарм із центральноєвропейськими цінами. Курорт розташований на перетині кордонів Словенії, Італії та Австрії. Попри те, що тут проводяться змагання Кубка світу з лижного спорту, курорт залишається малопопулярним і тут в рази менше туристів ніж у Куршевелі. Готелі варто бронювати вже зараз. Ціни на скі-паси стартують від 35 євро.

Санкт-Антон в Австрії

Це ідеальне місце, де можна активно кататися на лижах і весело проводити час. Останніми роками він став більш розкішним і дорожчим, але багато хто стверджує, але емоції отримані тут варті кожної копійки. Цей курорт підійде лижникам середнього рівня та професіоналам. Середня вартість проживання в готелі за 7 ночей, включно зі скі-пасами та сніданки обійдеться у 1 700 євро.

Раніше ми розповідали про дивовижний райський куточок — острів Мон-Сен-Мішель, розташований між Нормандією та Бретанню у Франції. Хоча це дуже популярна локація серед туристів, тут проживає лише 29 осіб. 

Також ми писали про найпопулярніші курорти на Індійському океані — Маврикій та Гоа. Гоа підійде більше для тих, хто полюбляє проводити відпустку у нічних клубах і не витрачати багато коштів, а Маврикій — ідеальне місце для великих родин та тих, хто обожнює пригоди.

подорож відпустка зима курорти бронювання готелі
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації