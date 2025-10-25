Відпочинок в горах 2026 — найкращі гірськолижні курорти Європи

Туристки катаються на лижах. Фото: pexels.com

Вже трохи більше ніж за місяць прийде зима, проте саме зараз час планувати омріяну відпустку та бронювати житло. В Європі є багато неймовірних гірськолижних курортів, які дарують незабутні враження. Жовтень — ідеальна пора шукати найкращі траси, затишні шале та вигідні пропозиції.

Підбіркою найкращих гірськолижних курортів поділився The Telegraph.

Реклама

Читайте також:

Куршевель у Франції

Цей курорт має найбільшу кількість зірок Мішлен серед усіх гірськолижних курортів світу – цього року ресторан Baumanière 1850 отримав другу зірку, а в новому п'ятизірковому готелі Maya можна скуштувати страви японської та тайської кухні. Найдорожчий курорт Ski France пропонує тиждень проживання зі сніданком у двозірковому готелі Hôtel Courchevel Olympic від 1 200 євро.

Кранська Гора у Словенії

Кранська Гора поєднує альпійський шарм із центральноєвропейськими цінами. Курорт розташований на перетині кордонів Словенії, Італії та Австрії. Попри те, що тут проводяться змагання Кубка світу з лижного спорту, курорт залишається малопопулярним і тут в рази менше туристів ніж у Куршевелі. Готелі варто бронювати вже зараз. Ціни на скі-паси стартують від 35 євро.

Санкт-Антон в Австрії

Це ідеальне місце, де можна активно кататися на лижах і весело проводити час. Останніми роками він став більш розкішним і дорожчим, але багато хто стверджує, але емоції отримані тут варті кожної копійки. Цей курорт підійде лижникам середнього рівня та професіоналам. Середня вартість проживання в готелі за 7 ночей, включно зі скі-пасами та сніданки обійдеться у 1 700 євро.

Раніше ми розповідали про дивовижний райський куточок — острів Мон-Сен-Мішель, розташований між Нормандією та Бретанню у Франції. Хоча це дуже популярна локація серед туристів, тут проживає лише 29 осіб.

Також ми писали про найпопулярніші курорти на Індійському океані — Маврикій та Гоа. Гоа підійде більше для тих, хто полюбляє проводити відпустку у нічних клубах і не витрачати багато коштів, а Маврикій — ідеальне місце для великих родин та тих, хто обожнює пригоди.