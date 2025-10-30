Відео
Більше сонця взимку — туристи відкрили нові "Канари"

Більше сонця взимку — туристи відкрили нові "Канари"

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 18:12
Оновлено: 11:11
Відпочинок взимку 2026 — маловідомий курорт Кабо-Верде, не гірший за Канари
Кабо-Верде в Африці. Фото: tripadvisor.com

З настанням осені та переведенням годинників на зимовий час українці мріють про спекотне сонце. Хоча відпустка в грудні-лютому часто асоціюється з далекими перельотами до екзотичних країн, є нове популярне місце, яке тільки набирає популярності. Воно розташоване на берегах Атлантичного океану.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Новий популярний курорт за межами Європи

Йдеться про острови Кабо-Верде в Африці. Нещодавно популярний європейський лоукостер easyjet запустив рейси до цього неймовірного курорту.

Головною перевагою островів є чудова погода. Попри те, що січень є найхолоднішим місяцем на Кабо-Верде, взимку вдень температура тут сягає 27 °C, а сонце світить від шести до восьми годин. В іспанському Тенеріфе, до прикладу, в цей період температура коливається від 17 до 22 °C, а сонце світить близько шести годин.

Відпочивальники можуть тут насолодитися різноманітними видами активного відпочинку — віндсерфінгом, відправитися на екскурсію на човні, щоб побачити акул, або відвідати занедбану соляну шахту Педра-Луме, розташовану в згаслому вулкані. На островах також можна розслабитися в омолоджувальних грязьових ваннах та поплавати в солоних басейнах, які роблять шкіру неймовірно гладенькою.

Раніше ми розповідали про дивовижний райський куточок — острів Мон-Сен-Мішель, розташований між Нормандією та Бретанню у Франції. Хоча це дуже популярна локація серед туристів, тут проживає лише 29 осіб. 

Також ми писали про найпопулярніші курорти на Індійському океані — Маврикій та Гоа. Гоа підійде більше для тих, хто полюбляє проводити відпустку у нічних клубах і не витрачати багато коштів, а Маврикій — ідеальне місце для великих родин та тих, хто обожнює пригоди.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
