Коли у Португалії найнижчі ціни для туристів — місяці та погода

В Португалії проводиться багато традиційних свят, розкішних гастрономічних фестивалів, концертів просто неба та багатьох інших цікавих подій. Проте не обов'язково витрачати всі збереження на відпочинок, адже у низький сезон на курорті можна чудово відновити сили за помірними цінами.

Коли найвигідніше їздити до Португалії

Якщо ви хочете уникнути натовпу і насолодитися найнижчими цінами на проживання, плануйте свою поїздку на низький сезон, який триває з листопада по березень.

Проте будьте готові до змін погоди — сезон дощів у країні триває з жовтня по квітень, а температура повітря опускається до нуля. Проте на півдні багато сонця, тому це чудовий сезон для прогулянок по скелях в Алгарві.

Якщо ви зупинитеся на узбережжі в листопаді, то зможете насолоджуватися прекрасними видами на море. Прихопіть із собою легку куртку для прохолодних вечорів та на випадок несподіваного дощу. Довгі ночі та прохолодні дні не можуть затьмарити різдвяний настрій у грудні, з різдвяними ярмарками, смаженими каштанами та яскраво прикрашеними площами.

Лютий – один з найспокійніших місяців для іноземних туристів, на цей період можна навіть не бронювати заздалегідь житло. На узбережжі доволі прохолодно, проте тут м'яка зима. На півночі може випадати багато опадів, але ви навіть можете покататися на лижах на єдиному гірськолижному курорті Португалії Estância de Esqui da Serra da Estrela.

