Україна
Путешествия Бюджетный отдых для миллениалов — 5 направлений

Бюджетный отдых для миллениалов — 5 направлений

Дата публикации 21 октября 2025 15:15
обновлено: 12:57
5 недорогих курортов мира для отдыха миллениалов в мире
Миллениалы загорают на пляже. Фото: freepik.com

Как ранее рассказывала наша редакция, путешествия и качественный отдых для миллениалов часто важнее крупных покупок. Однако существенно рост цен на жилье и продукты заставляет это поколение экономить на развлечениях. Однако ноябрь — отличный период для отпуска, ведь на многих курортах в разы меньше туристов, а в отелях и ресторанах значительно доступнее цены.

Лучшими направлениями для отдыха миллениалов поделился Gobankingrates.

Читайте также:

Район Великих Озер (Мичиган и Висконсин)

Это место идеально подойдет любителям крафтового пива, живописных автобанов и пеших прогулок. Оно является альтернативой осеннему отдыху в Англии. Ночь в отеле здесь в среднем обойдется в 60 долларов с человека.

Будапешт (Венгрия)

В городе можно найти недорогой отдых на любой вкус — от термальных вод до вечеринок в ночных клубах и пива с друзьями в руин-пабах (открытых в хакинутых домах). Здесь гораздо более выгодные цены на проживание и питание, чем в странах Западной Европы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vacations (@vacations)

Коста-дель-Соль (Испания)

Этот отличный вариант доступного отдыха на Средиземноморье. Здесь теплая погода и море даже в ноябре, а туристов в этот период времени почти нет. В частности, здесь на 40% дешевеют отели, ночь в среднем вам обойдется от 65 долларов.

Нью-Йорк в период Марафонского уикенда

Хотя город довольно дорогой, именно в начале ноября здесь будет выгоднее всего снять гостиничный номер. За ночь придется отдать от 90 долларов, однако в более отдаленных районах можно найти еще более доступные варианты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret NYC (@secret_nyc)

Марракеш (Марокко)

Здесь любой турист найдет отдых на свой вкус — от экскурсий по историческим местам до отдыха в лаунжах на крышах. Именно в ноябре здесь самые доступные цены для туристов. Перелет из крупных хабов обычно стоит в ноябре менее 500 долларов в оба конца, а ночь в гостевом домике стоит ориентировочно 45-55 долларов с человека.

Напомним, ранее мы рассказывали, как уберечься от мошенников в Египте. В этой стране распространены карманные кражи, мошеннические схемы, завышение цен и домогательства.

Также мы писали о самых популярных курортах на Индийском океане — Маврикий и Гоа. Гоа подойдет больше для тех, кто любит проводить отпуск в ночных клубах и не тратить много средств, а Маврикий — идеальное место для больших семей и тех, кто обожает приключения.

США путешествие Испания Нью-Йорк туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
