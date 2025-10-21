5 недорогих курортів світу для відпочинку міленіалів

Міленіали засмагають на пляжі. Фото: freepik.com

Як раніше розповідала наша редакція, подорожі та якісний відпочинок для міленіалів часто важливіші за великі покупки. Проте суттєво зростання цін на житло та продукти змушує це покоління економити на розвагах. Проте листопад — чудовий період для відпустки, адже на багатьох курортах в рази менше туристів, а в готелях та ресторанах значно доступніші ціни.

Найкращими напрямками для відпочинку міленіалів поділився Gobankingrates.

Район Великих Озер (Мічиган і Вісконсин)

Це місце ідеально підійде любителям крафтового пива, мальовничих автобанів та піших прогулянок. Воно є альтернативою осінньому відпочинку в Англії. Ніч в готелі тут в середньому обійдеться в 60 доларів з людини.

Будапешт (Угорщина)

В місті можна знайти недорогий відпочинок на будь-який смак — від термальних вод до вечірок в нічних клубах та пива з друзями у руїн-пабах (відкритих в хакинутих будинках). Тут набагато вигідніші ціни на проживання та харчування, ніж в країнах Західної Європи.

Коста-дель-Соль (Іспанія)

Цей відмінний варіант доступного відпочинку на Середземномор'ї. Тут тепла погода та море навіть у листопаді, а туристів у цей період часу майже немає. Зокрема, тут на 40% дешевшають готелі, ніч в середньому вам обійдеться від 65 доларів.

Нью-Йорк в період Марафонського вікенду

Хоча місто доволі дороге, саме на початку листопада тут буде найвигідніше зняти готельний номер. За ніч доведеться віддати від 90 доларів, проте у більш віддалених районах можна знайти ще доступніші варіанти.

Марракеш (Марокко)

Тут будь-який турист знайде відпочинок на свій смак — від екскурсій історичними місцями до відпочинку в лаунжах на дахах. Саме в листопаді тут найдоступніші ціни для туристів. Переліт із великих хабів зазвичай вартує в листопаді менше 500 доларів в обидва кінці, а ніч в гостьовому будиночку вартує орієнтовно 45-55 доларів з людини.

