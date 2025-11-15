Как сэкономить на жилье и билетах в отпуске - советы

Пара путешествует зимой. Фото: .freepik.com

Путешествия давно перестали быть видом отдыха только состоятельных людей, сейчас полно возможностей сэкономить на полетах и жилье. Опытная путешественница раскрыла, как не переплачивать в поездках и сохранить средства на другие ваши цели. Она также поделилась полезными сервисами для путешествий.

Советы тревел-блогер dashassk_ опубликовала в TikTok.

Как сэкономить на поездках за границу

Тревел-блогер порекомендовала искать билеты на самолет по выгодным ценам на популярных сайтах-агрегаторах — kiwi.com, skyscanner. На них можно найти наиболее привлекательные предложения, однако сами билеты стоит бронировать заранее напрямую на сайте авиакомпаний.

Она посоветовала искать жилье на сайте-агрегаторе booking.com. Однако всегда стоит проверить, есть ли у выбранного вами отеля отдельный сайт — напрямую будет гораздо выгоднее бронировать номер

Девушка добавила, что для того, чтобы не потратить лишнего в поездке, лучше планировать развлечения и маршрут заранее.

