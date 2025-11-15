Видео
Видео

Бюджетный отдых — как сэкономить в путешествии

Дата публикации 15 ноября 2025 20:12
обновлено: 13:01
Как сэкономить на жилье и билетах в отпуске - советы
Пара путешествует зимой. Фото: .freepik.com

Путешествия давно перестали быть видом отдыха только состоятельных людей, сейчас полно возможностей сэкономить на полетах и жилье. Опытная путешественница раскрыла, как не переплачивать в поездках и сохранить средства на другие ваши цели. Она также поделилась полезными сервисами для путешествий.

Советы тревел-блогер dashassk_ опубликовала в TikTok.

Читайте также:

Как сэкономить на поездках за границу

Тревел-блогер порекомендовала искать билеты на самолет по выгодным ценам на популярных сайтах-агрегаторах — kiwi.com, skyscanner. На них можно найти наиболее привлекательные предложения, однако сами билеты стоит бронировать заранее напрямую на сайте авиакомпаний.

Она посоветовала искать жилье на сайте-агрегаторе booking.com. Однако всегда стоит проверить, есть ли у выбранного вами отеля отдельный сайт — напрямую будет гораздо выгоднее бронировать номер

Девушка добавила, что для того, чтобы не потратить лишнего в поездке, лучше планировать развлечения и маршрут заранее.

@dashassk_

расскажите о своих лайфхаках в путешествиях, которые помогают путешествовать бюджетно🤔

♬ Nocturne (Chopin) calm piano solo - もつ

Напомним, ранее один из опытных туристов на популярном форуме Reddit рассказал, каких людей стоит избегать в Испании. Они охотятся на растерянных путешественников.

Также мы писали, на каком острове в Италии можно провести отпуск. Каждый из туристов может найти развлечения в этой стране на свой вкус — от отдыха на пляже с вкусными коктейлями до походов в горы и дайвинга.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
