Видео

Главная Путешествия Запрещен в самолете — с каким продуктом не пустят в салон

Запрещен в самолете — с каким продуктом не пустят в салон

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 15:15
обновлено: 16:13
Какой продукт категорически нельзя брать в самолет в 2025 году — требования в аэропортах
Аэропорт. Фото: pexels.com

Во время отпуска мы всегда тратим немало денег, а потому часть путешественников, чтобы сэкономить, часто берут с собой в самолет перекусы. Однако из-за одного популярного продукта вас могут не пустить на рейс. Многие туристы даже и не догадываются, почему обычные закуски конфискуют на контроле безопасности в аэропорту.

Об этом пишет Daily Express.

Запрещенный продукт в ручной клади

На контроле в аэропорту нередко забирают популярные соусы и пасты, которые можно намазать на хлеб — гуакамоле, сальсу, арахисовое масло и джем. В частности, нельзя брать на борт хумус, который любят многие украинцы.

Дело в том, что эти продукты подпадают под строгие ограничения на провоз жидких, гелевых и пастообразных продуктов во время авиаперелетов. Согласно официальным рекомендациям, емкости с такими продуктами не должны превышать 100 мл и храниться в одном закрывающемся пластиковом пакете. А упаковки с закусками обычно превышают этот объем.

Хотя в некоторых аэропортах уже установлены современные сканеры. Они предназначены для полной отмены ограничения на провоз 100 мл жидкости, но внедрение происходит медленно и неравномерно, и многие международные аэропорты еще не перешли на новейшие технологии. Пока высокотехнологичные сканеры не станут стандартом во всех аэропортах мира — лучше выбирать другие продукты в самолет.

Ранее мы писали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или оформить подписку Ryanair Prime.

Также блогер рассказала, как правильно сложить вещи в чемодан. С помощью ее способа у вас поместиться почти вдвое больше одежды.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
