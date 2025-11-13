Який продукт категорично не можна брати в літак у 2025 році — вимоги в аеропортах

Аеропорт. Фото: pexels.com

Під час відпустки ми завжди витрачаємо немало грошей, а тому частина мандрівників, щоб зекономити, часто беруть із собою в літак перекуси. Проте через один популярний продукт вас можуть не пустити на рейс. Багато туристів навіть і не здогадуються, чому звичайні закуски конфіскують на контролі безпеки в аеропорту.

Про це пише Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Заборонений продукт у ручній поклажі

На контролі в аеропорту нерідко забирають популярні соуси та пасти, які можна намазати на хліб — гуакамоле, сальсу, арахісове масло та джем. Зокрема, не можна брати на борт хумус, який люблять багато українців.

Річ у тім, що ці продукти підпадають під суворі обмеження на провезення рідких, гелевих і пастоподібних продуктів під час авіаперельотів. Згідно з офіційними рекомендаціями, ємності з такими продуктами не повинні перевищувати 100 мл і зберігатися в одному пластиковому пакеті, що закривається. А упаковки із закусками зазвичай перевищують цей об'єм.

Хоча в деяких аеропортах вже встановлені сучасні сканери. Вони призначені для повного скасування обмеження на провезення 100 мл рідини, але впровадження відбувається повільно і нерівномірно, і багато міжнародних аеропортів ще не перейшли на новітні технології. Доки високотехнологічні сканери не стануть стандартом у всіх аеропортах світу — краще обирати інші продукти в літак.

Раніше ми писали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи оформити підписку Ryanair Prime.

Також блогерка розповіла, як правильно скласти речі у валізу. За допомогою її способу у вас поміститися майже вдвічі більше одягу.