Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Тревел-блогерка показала, як вмістити все необхідне у валізу

Тревел-блогерка показала, як вмістити все необхідне у валізу

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 20:25
Оновлено: 18:31
Як компактно спакувати всі речі у валізу — лайфхак
Турист пакуэ речі в подорож. Фото: freepik.com

Майже у кожного під час зборів у нову мандрівку виникають складнощі зі складанням валізи й часто не влазить все, що точно знадобиться у поїздці. Популярна тревел-блогерка поділилася лайфхаком, який допоможе мандрівникам скласти у валізу майже вдвічі більше речей.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Як взяти більше речей у подорож

Замість того, щоб класти валізу на підлогу і складати речі речі у валізі в прості стопки, блогерка запропонувала класти одяг вертикально у вигляді стовпчиків.

Кладіть у валізу стільки речей, скільки вам потрібно, та додати ще речей. Це не тільки допоможе максимізувати простір, але й бачити у валізі всі речі набагато чіткіше. По боках валізи покладіть ремені, а шкарпетки заховайте у взяття. Такий варіант суттєво спростить розкладання вашого одягу після прибуття до готелю. 

Мандрівниця також порадила покласти у валізу Air Tag на випадок, якщо вашу валізу загубить авікомпанія і ви змогли її відслідкувати.

@mama_mila_

Save these suitcase packing tricks for your next trip 🧳✈️ #5 is the trick to prevent unexpected leaks in your suitcase 🙌 which tip will you try first? 1. Fit more clothes in your suitcase by packing it vertically 2. Place essential oil on cotton balls to keep clothes smelling fresh 3. Pack belts around your suitcase to save space 4. Use your suitcase lining to seperate slippers 5. Squeeze air out of toiletries to prevent them leaking 6. And you can also use silicone lids to prevent spills 7. Prevent necklaces tangling by placing them through a straw 8. And use a button to keep earrings together 9. Stuff shoes with socks or chargers to save space 10. And always place an AirTag in your suitcase so you can track it in case it goes missing Hope these quick tricks were helpful lovelies xx #suitcasepacking #packwithme #viraltips #travelhacks #packinghacks #tipsandtricks #homehacks #hometips #mamamilastips #lifehacks #amazonfinds

♬ original sound - 80s throwback hits

Раніше ми писали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи придбати підписку Ryanair Prime.

Також ми розповідали, як зекономити на ручній поклажі у подорожах з Wizz Air. Зокрема, пасажир може придбати послугу Wizz Priority, яка відкриває більше можливостей.

авіарейси подорож одяг поради туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації