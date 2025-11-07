Як компактно спакувати всі речі у валізу — лайфхак

Турист пакуэ речі в подорож. Фото: freepik.com

Майже у кожного під час зборів у нову мандрівку виникають складнощі зі складанням валізи й часто не влазить все, що точно знадобиться у поїздці. Популярна тревел-блогерка поділилася лайфхаком, який допоможе мандрівникам скласти у валізу майже вдвічі більше речей.

Про це пише Daily Express.

Як взяти більше речей у подорож

Замість того, щоб класти валізу на підлогу і складати речі речі у валізі в прості стопки, блогерка запропонувала класти одяг вертикально у вигляді стовпчиків.

Кладіть у валізу стільки речей, скільки вам потрібно, та додати ще речей. Це не тільки допоможе максимізувати простір, але й бачити у валізі всі речі набагато чіткіше. По боках валізи покладіть ремені, а шкарпетки заховайте у взяття. Такий варіант суттєво спростить розкладання вашого одягу після прибуття до готелю.

Мандрівниця також порадила покласти у валізу Air Tag на випадок, якщо вашу валізу загубить авікомпанія і ви змогли її відслідкувати.

@mama_mila_ Save these suitcase packing tricks for your next trip 🧳✈️ #5 is the trick to prevent unexpected leaks in your suitcase 🙌 which tip will you try first? 1. Fit more clothes in your suitcase by packing it vertically 2. Place essential oil on cotton balls to keep clothes smelling fresh 3. Pack belts around your suitcase to save space 4. Use your suitcase lining to seperate slippers 5. Squeeze air out of toiletries to prevent them leaking 6. And you can also use silicone lids to prevent spills 7. Prevent necklaces tangling by placing them through a straw 8. And use a button to keep earrings together 9. Stuff shoes with socks or chargers to save space 10. And always place an AirTag in your suitcase so you can track it in case it goes missing Hope these quick tricks were helpful lovelies xx #suitcasepacking #packwithme #viraltips #travelhacks #packinghacks #tipsandtricks #homehacks #hometips #mamamilastips #lifehacks #amazonfinds ♬ original sound - 80s throwback hits

Раніше ми писали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи придбати підписку Ryanair Prime.

Також ми розповідали, як зекономити на ручній поклажі у подорожах з Wizz Air. Зокрема, пасажир може придбати послугу Wizz Priority, яка відкриває більше можливостей.