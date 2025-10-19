Відео
Подорож з Wizz Air — як зекономити на ручній поклаж

Дата публікації: 19 жовтня 2025 06:12
Оновлено: 08:50
Чи варто купувати Wizz Priority — ціна та переваги
Літак Wizz Air. Фото: Pinterest

Перш ніж вирушати в подорож важливо ознайомитися з правилами перевезення багажу, щоб без проблем пройти реєстрацію та посадку в аеропорту. Зокрема популярний угорський лоукостер Wizz Air дозволяє безкоштовно брати з собою на борт лише маленьку сумку, проте пасажир може придбати послугу Wizz Priority, яка відкриває більше можливостей.

Про переваги цієї послуги розповів портал Skyscanner.

Читайте також:

Чи варто купувати Wizz Priority

Кожному пасажиру компанія дозволяє брати з собою сумку чи валізу, розміри яких не перевищують 40 x 30 x 20 см та вагою не більше 10 кг.

З Wizz Priority ви можете забронювати більшу ручну поклажу. Окрім стандартної ручної поклажі, ви також можете взяти з собою ще одну валізу на колесах розміром не більше 55 x 40 x 23 см і вагою не більше 10 кг.

Це ідеальний варіант для тих, хто не хоче платити за багаж. Часто це виходить дешевше, ніж реєстрація багажу, особливо для коротких поїздок. Купувати Wizz Priority варто під час бронювання, оскільки квитки можуть швидко розпродатися.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Wizz Air (@wizzair)

Wizz Priority також дозволяє обирати пасажирам місця в літаку, та швидше проходити посадку на літак. У пасажирів Wizz Priority — окрема черга біля воріт в аеропорту.

Вартість Wizz Priority варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та конкретного рейсу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Індія та Китай відновлять прямі рейси після п'ятирічної перерви. Індійська бюджетна авіакомпанія IndiGo оголосила про польоти між Колкатою (Індія) і Гуанчжоу (Китай) вже з кінця жовтня цього року.

Також ми писали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи придбати підписку Ryanair Prime.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
