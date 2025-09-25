Шопена або Модлін — який аеропорт у Варшаві зручніший для туристів (карта)

Зала аеропорту. Фото: pexels.com

Через війну багато українців вимушені планувати довгий маршрут країнами Європи, щоб дістатися до потрібного курорту. Найчастіше наші громадяни літають з польських міст, зокрема з Варшави, де є два великі аеропорти-бази відомих авіакомпаній. Звідти вже можна дістатись до багатьох куточків світу.

Новини.LIVE розкаже, з якого із варшавських аеропортів буде зручніше дістатися до центру міста.

Аеропорти у Варшаві

В столиці Польщі розташовані 2 аеропорти — Аеропорт імені Шопена (Warsaw Chopin Airport — WAW) та Варшава-Модлін (Warsaw Modlin Airport — WMI).

Модлін став хабом для ірландської авіакомпанії Ryanair. Він розташований в 40 кілометрах на північ від центру Варшави, у місті Нови-Двур-Мазовецкі в районі Модлін. Маршрут з центра міста займає в середньому годину. З аеропорту до вокзалу міста ходять багато різних автобусів. Аеропорт має три термінали із високим ступенем захисту.

Аеропорт Варшава-Модлін. Фото: скриншот

Аеропорт імені Шопена є найбільшим у Польщі. Він обслуговує половину усіх рейсів країни. Цей аеропорт є базою польської авіакомпанії LOT, окрім цього, тут працює також угорський лоукостер Wizz Air, яким можна бюджетно подорожувати світом.

Цей аеропорт знаходиться на околицях Варшави у районі Окенце і дістатися до нього значно простіше і швидше. Поїздка в середньому займає близько 30 хвилин. До аеропорту імені Шопена можна дістатися на поїзді, автобусах чи на таксі.

Аеропорт імені Шопена. Фото: скриншот

