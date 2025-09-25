Відео
Головна Мандри Пересадка у Варшаві — який аеропорт ближчий до центру міста

Пересадка у Варшаві — який аеропорт ближчий до центру міста

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 05:22
Шопена або Модлін — який аеропорт у Варшаві зручніший для туристів (карта)
Зала аеропорту. Фото: pexels.com
Ключові моменти Аеропорти у Варшаві

Через війну багато українців вимушені планувати довгий маршрут країнами Європи, щоб дістатися до потрібного курорту. Найчастіше наші громадяни літають з польських міст, зокрема з Варшави, де є два великі аеропорти-бази відомих авіакомпаній. Звідти вже можна дістатись до багатьох куточків світу.

Новини.LIVE розкаже, з якого із варшавських аеропортів буде зручніше дістатися до центру міста.

Читайте також:

Аеропорти у Варшаві

В столиці Польщі розташовані 2 аеропорти — Аеропорт імені Шопена (Warsaw Chopin Airport — WAW) та Варшава-Модлін (Warsaw Modlin Airport — WMI).

Модлін став хабом для ірландської авіакомпанії Ryanair. Він розташований в 40 кілометрах на північ від центру Варшави, у місті Нови-Двур-Мазовецкі в районі Модлін. Маршрут з центра міста займає в середньому годину. З аеропорту до вокзалу міста ходять багато різних автобусів. Аеропорт має три термінали із високим ступенем захисту.

Який аеропорт у Варшаві ближче до центру міста (карта) - фото 1
Аеропорт Варшава-Модлін. Фото: скриншот

Аеропорт імені Шопена є найбільшим у Польщі. Він обслуговує половину усіх рейсів країни. Цей аеропорт є базою польської авіакомпанії LOT, окрім цього, тут працює також угорський лоукостер Wizz Air, яким можна бюджетно подорожувати світом.

Цей аеропорт знаходиться на околицях Варшави у районі Окенце і дістатися до нього значно простіше і швидше. Поїздка в середньому займає близько 30 хвилин. До аеропорту імені Шопена можна дістатися на поїзді, автобусах чи на таксі.

Який аеропорт у Варшаві ближче до центру міста (карта) - фото 2
Аеропорт імені Шопена. Фото: скриншот

Раніше ми писали, як змінились вимоги до ручної поклажі для пасажирів в ЄС та де вже діють нові правила. Вони стосуються перевезення рідин в літаку.

Також ми розповідали, як зекономити на польотах Ryanair. Квитки на літаки лоукостера можна придбати за найприємнішими цінами, забронювавши їх заздалегідь чи скориставшись програмою лояльності Ryanair Prime.

Польща аеропорти подорож туризм Варшава
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
